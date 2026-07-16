Человек без паспорта: Дончанин пять лет притворялся идеальным гражданином, чтобы не оказаться в тюрьме

Мужчина из-за 500 рублей убил человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове вынесли приговор мужчине, которому много лет удавалось скрываться от правосудия. Причем для этого Дмитрию не пришлось бежать из страны или менять имя. Он оставался неуловимым по одной простой причине: у него никогда не было паспорта, СНИЛС, банковских карт и легальной сим-карты. Для государственной системы этого человека официально не существовало.

Цена жизни – 500 рублей

Криминальная история началась весной 2016 года. Мужчина возвращался с работы домой. Он трудился отделочником на строительном объекте в Ростове, а жил в Аксайском районе у сожительницы. Возле пригородного автовокзала на проспекте Шолохова рабочий подошел к таксисту и попросил отвезти в поселок.

— Поездка стоит 500 рублей, — озвучил цену бомбила.

Мужчина жил у гражданской жены. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В кармане у пассажира была всего сотня, но он сделал вид, что готов заплатить. План был простым: доехать до места, резко выскочить из машины и раствориться в темноте.

Ближе к половине десятого вечера автомобиль въехал в поселок. Желая запутать водителя, попутчик просил его сворачивать то направо, то налево. Таксист быстро раскусил маневры странного клиента. Он остановил машину, заблокировал двери и жестко потребовал оплату.

Дмитрий дернул ручку двери — заперто. Между мужчинами вспыхнула перепалка, мгновенно переросшая в драку. В какой-то момент пассажир выхватил нож. Таксист скончался на месте.

Идеальный гражданин

На месте преступления следователи сработали профессионально: нашли нож, кепку подозреваемого, сняли отпечатки пальцев и выделили ДНК-профиль убийцы. Однако проверка по базам данных МВД ничего не дала. Расследование зашло в тупик, а дело превратилось в «глухарь».

На месте преступления нашли отпечатки пальцев. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Сам же Дмитрий после убийства просто поймал попутку и уехал спать. Своей гражданской жене, которую смутили пятна крови на одежде, соврал, что подрался на улице с прохожим. Женщина поверила, и жизнь пары потекла своим чередом.

Дончанин даже не думал прятаться. Он все так же неофициально работал на стройках и получал зарплату наличными. Любые процедуры, требовавшие предъявления документов, оформлялись через сожительницу.

Единственное, что изменилось, — это поведение беглеца. На улицах Дмитрий вел себя тише воды, ниже травы: строго соблюдал правила дорожного движения, не пил алкоголь в общественных местах и никогда не матерился, чтобы не привлекать внимания патрульных.

Конец игры в прятки

Однако в 2021 году идеальная жизнь вне закона закончилась. Во время отработки оперативной информации, не связанной с давним убийством, полицейские вышли на строителя и доставили его в отдел для установления личности.

Процедура дактилоскопии преподнесла сюрприз: отпечатки пальцев задержанного совпали с теми, что остались на месте преступления пятилетней (!) давности.

Поняв, что отпираться бессмысленно, «фантом» во всем признался. Суд признал его виновным и приговорил к 14,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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В полиции мужчина во всем сознался. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

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