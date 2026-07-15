К пациентам - на лодке пять дней в неделю: В Госдуме призвали помочь 74-летней медработнице из Задонья

Фельдшер любит свою работу и не жалуется на трудности. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

После публикации «КП – Ростов-на-Дону» историей фельдшера из Азова Анны Зыбайловой, которая с больным сердцем каждый день плывет к пациентам отрезанного от остального города хутора Задонье на лодке, заинтересовались в Госдуме.

Депутат Татьяна Буцкая направила письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с двумя просьбами: отметить многолетний самоотверженный труд 74-летней женщины и помочь ей с лечением собственного сердца.

Пешком по бездорожью

Напомним, хутор Задонье — часть Азова, но до него можно добраться только по воде. Единственные «островки цивилизации» здесь — продуктовый магазин, начальная школа и фельдшерско-акушерский пункт. В нем и работает Анна Павловна.

Практически каждое утро она садится в автобус, затем пересаживается на лодку и плывет через Дон, а потом идет пешком по бездорожью. В период половодья — по колено в ледяной воде. Пять дней в неделю, если не поступит экстренный вызов в выходной, она ведет прием, спасает жизни в условиях транспортной недоступности.

— Здравствуйте, я фельдшер с острова, — так она представляется, когда привозит пациентов в больницу.

Анна Павловна приплывает на остров к 8 часам. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пациенты ценят своего доктора: на столе у Анны Павловны практически всегда в вазе стоят живые цветы.

Считали обреченной, а живет 20 лет

Работа сельского фельдшера полна неожиданностей. Однажды к ней прибежал мужчина с криком: «Жена умирает!». Анна Павловна схватила сумку и помчалась к дому. Измерила давление, а у пациентки оказался гипертонический криз.

— Сделала укол внутривенно, внутримышечно, дала таблетку, сидела с ней два часа, отвлекала разговорами. Гипертоников среди моих пациентов немало.

В другой раз перепуганная женщина сообщила, что дочери плохо. Фельдшер пощупала живот и поставила предварительный диагноз — аппендицит. Вызвала скорую, попросила встретить на причале. Позже выяснилось: у пациентки развился перитонит, она в реанимации, но жить будет.

Анна Павловна выросла в хуторе Задонье, а позже переехала с мужем в Азов, но, десятки лет добирается сюда на лодке почти каждый день, чтобы лечить земляков. Фото: из архива героя публикации.

Был случай, когда Анна Павловна заметила у местной жительницы неестественно огромный живот. Она сразу поняла: асцит — скопление жидкости в брюшной полости, часто из-за тяжелых патологий. Фельдшер настояла на госпитализации.

— Я ей говорю: «Собирайся, поедем в больницу!». Привезла, а через три часа звоню — госпитализировали в онкологию. Бегу туда. Лечащий врач разводит руками: «Слишком поздно, опухоль неоперабельна».

Однако хирурги все же удалили образование. Женщина, которую считали обреченной, живет уже двадцать лет после того случая, вырастила детей, дождалась внуков и правнучку.

«Не могу бросить хутор!»

Плыть на остров фельдшеру приходится даже в праздники. Однажды 8 марта дети приехали поздравить маму с праздником. Только сели за стол, поступил звонок из Задонья: пациенту стало плохо. Анна Павловна оставила семью и отправилась на вызов. Мужчина лежал на полу, не мог говорить. Фельдшер поняла: инсульт.

— Если узнаешь меня, сожми мои пальцы, — сказала она.

Пациент крепко стиснул ее руку и заплакал. Анна Павловна вызвала скорую и МЧС, встретила бригаду на острове. Больного госпитализировали.

А 9 мая раздался новый звонок: мужчина с отнявшейся рукой и речью отказывался ехать в больницу. Написал на бумажке: «Со двора не уйду». Анна Павловна лечила его сама. Спустя неделю он заговорил.

Анна Павловна добирается до своих пациентов в лодке. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

При этом сама Анна Павловна живет с кардиостимулятором и нуждается в замене сердечных клапанов. Коллеги-врачи удивляются, как она выдерживает такие нагрузки. На вопрос, почему не уходит на заслуженный отдых, она отвечает коротко:

— Не могу бросить хутор!

«Заслуживают самого высокого признания»

После публикации «КП — Ростов-на-Дону» историей донской героини заинтересовались на федеральном уровне. Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая обратилась к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

В своем письме она просит отметить многолетний добросовестный труд Анны Зыбайловой и организовать ей квалифицированную медицинскую помощь. В частности, выяснить, состоит ли фельдшер в листе ожидания на замену сердечных клапанов, и при необходимости оказать содействие в получении лечения в ведущих федеральных кардиоцентрах.

— Подобная самоотверженность и верность профессиональному долгу заслуживают самого высокого признания и общественной благодарности, — говорится в обращении.

Самых тяжелых больных фельдшер посещает на дому. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Остается надеяться, что федеральные чиновники помогут нашей героине. И Анна Павловна, наконец, получит ту помощь, которой так щедро делится с другими.

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