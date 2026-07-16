Больше всех зашло метро: Как ростовчанка с помощью нейросетей перестраивает родной город

Коренная ростовчанка Алиса объездила полмира. Фото: из архива героя публикации.

Коренная ростовчанка Алиса объездила полмира: была в Китае, Испании, на Бали и Филиппинах, посетила львиную долю городов России, а около двух месяцев каждый год проводит по работе в Москве.

Но сердце 36-летнего креатора принадлежит только южной столице. Именно огромная любовь к городу и чувство легкой несправедливости заставили ее взяться за виртуальную стройку: она начала монтировать ролики с помощью искусственного интеллекта.

В своем блоге Алиса рассказывает о путешествиях. Фото: из архива героя публикации.

«Хотеть лучшего для донских улиц»

Родители Алисы перебрались в Ростов-на-Дону из области много лет назад, когда приехали сюда учиться. Здесь выросла, получила образование и осталась жить.

Уже несколько лет она работает креатором — придумывает идеи, сценарии и создает визуальный контент для блогов других людей и компаний. Также ведет и свои социальные сети, где делится трендами и показывает места, по которым путешествует.

- Когда я приезжаю в Краснодар, вижу невероятный парк Галицкого, мне невольно становится завидно, — признается ростовчанка. — А столицу вообще благоустраивают постоянно. У нас же почему-то считается, что Ростов — исключительно торговый город, и нам вся эта красота не нужна. Но нам она очень нужна! Та ностальгия по юности заставляет меня хотеть лучшего для родных улиц. Даже моя состоятельная подруга, которая купила квартиру в Москве за 99 млн рублей, признается, что невероятно скучает по Донской столице.

Просто, но требует фантазии

Именно эта мысль и подтолкнула женщину улучшить город хотя бы виртуально в своих социальных сетях. У Алисы нет архитектурного или дизайнерского образования. Свои видеопроекты она создает с помощью искусственного интеллекта.

Процесс выглядит просто, но требует фантазии. Сначала ростовчанка находит градостроительную проблему. Затем описывает нейросети свою идею, и программа выдает яркую визуальную картинку.

Дальше автор ищет в интернете реальные этапы строительства. На основе этих данных она монтирует увлекательный ролик, где старое здание рушится, а на его месте вырастает современный шедевр.

Видео: из архива героя публикации.

«Можно строить, где угодно»

Первое, за что проголосовали подписчики, — знаменитый недострой, отель «Шератон». По мнению ростовчанки, огромное здание просто уродует улицу. В нем нет души, в отличие даже от старого конструктивизма. С помощью нейросетей женщина добавила серому фасаду современности, зелени и воздуха.

Но самый большой отклик у аудитории собрало видео про ростовское метро. Идея родилась после экскурсии по огромному 16-этажному подземному бункеру в Москве.

- Моя мама полжизни простояла в очередях на остановках. Я на это насмотрелась, — вздыхает Алиса. — Для меня переполненные остановки — это самое страшное. Полжизни в дороге — настоящий ужас. И я не верю в отговорки про грунтовые воды. Сейчас такие технологии, что можно строить где угодно! Подарить людям свободное время — это лучшее, что можно сделать для горожан.

Но сердце 36-летнего креатора принадлежит только родной южной столице. Фото: из архива героя публикации.

Нет плохих мест

В своих роликах Алиса не забывает и про спальные районы. Она уверена, что в донской столице просто нет плохих мест. У Суворовского или Нахичевани есть своя уникальная аутентичность.

- Некоторые называют отдаленные районы грубыми словами, считают их краем географии. А для меня это часть любимого города. Разве может быть плохим то, что ты любишь?

Еще одна важная тема для создательницы роликов — экология. Женщина сама тщательно сортирует мусор и теперь вписывает в свои виртуальные проекты современные экостанции. Первую такую она «построила» в Александровке и планирует добавлять экозоны в каждую новую перестройку.

Многие пишут Алисе в комментариях, что виртуальные ролики не изменят суровую реальность и метро в городе никогда не появится. Но создательница проекта уверена в обратном:

- Чем больше мы об этом говорим, чем больше фантазируем, тем ближе становимся к этой идее. Может быть, сами и не застанем эти изменения. Но именно мы делаем первые шаги к тому, чтобы наши дети и внуки больше не мерзли на остановках.

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Видео: из архива героя публикации.

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