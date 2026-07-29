«Я убью тебя и твоих родственников!»: Ростовчанин заплатит 15 тысяч морального вреда за то, что угрожал жене пистолетом

После 30 лет брака женщина с дочерью бежали из собственного дома. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

После 30 лет брака Татьяна (все имена изменены. — Прим. ред.) бежала из квартиры, где жила с семьей, забрав с собой 13-летнюю дочь. В тот вечер муж Олег вернулся домой пьяным. Между супругами вспыхнула ссора, которая едва не закончилась страшной трагедией.

Пистолет у виска

Конфликт быстро перешел в открытую агрессию. Олег схватил жену, достал травматический пистолет и приставил прямо к ее виску.

- Я убью тебя и твоих родственников! — закричал мужчина.

Олег достал травматический пистолет «Оса» и приставил к виску женщины. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Татьяна восприняла угрозу всерьез. Самое страшное, что все это происходило на глазах дочери. Той же ночью мать вместе с ребенком в ужасе сбежали. С декабря 2021 года они скитаются по съемным углам. Квартира, в которой семья жила раньше, принадлежала Олегу - на была куплена до брака. А своего жилья у Татьяны нет.

— После пережитого у меня начались панические атаки, головные боли и бессонница, — рассказала в суде ростовчанка. — Я стала бояться темных помещений, вздрагиваю от резких звуков и не могу нормально работать. У меня диагностировали неврологические заболевания, я регулярно лежу в стационарах. Дочь после той ночи тоже замкнулась в себе. Девочку пришлось водить к специалистам.

Медицинские доводы о панических атаках и неврологических заболеваниях суд отмел. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Всего 15 тысяч за страх

Олега судили. В суде его признали виновным в угрозе убийством и назначили 400 часов обязательных работ. Позже апелляция немного снизила наказание — до 390 часов.

- Я подала иск о компенсации морального вреда, оценив свои страдания в 150 тысяч рублей, — объясняла Татьяна. — На суде муж не отрицал сам факт угрозы. Но заявил, что побоев не было: мол, в приговоре про них - ни слова. И вообще обвинил меня в том, что я якобы вывезла из дома дорогую технику, мебель, коллекцию монет и золото, поэтому сама себе таким образом все и возместила.

Татьяна призналась, что часто лежит в больницах. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Районный суд Ростова вынес решение: моральный вред действительно причинен. Вот только компенсация составила всего 15 тысяч рублей. Это в 10 раз меньше, чем просила пострадавшая. Доказать, что неврологические заболевания и панические атаки начались именно из-за действий мужа, ростовчанка так и не смогла.

Комментарий юриста

Официально подтвердить прямую связь

Мы попросили прокомментировать ситуацию ростовского юриста Татьяну Руденко:

- К сожалению, суммы компенсации морального вреда в подобных делах часто разочаровывают. Суд оценивает только те последствия, которые доказаны документально. Обычных справок о панических атаках и жалобах на бессонницу недостаточно. Чтобы получить крупную выплату, женщине нужно было провести сложную судебно-медицинскую экспертизу. Врачи должны были официально подтвердить прямую связь: здоровье пошатнулось именно из-за действий мужа в ту конкретную ночь. Без таких железных доказательств, опираясь на сложившуюся практику, суды назначают минимальные суммы.

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Дочь Татьяны замкнулась в себе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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