«Я убью тебя и твоих родственников!»: Ростовчанин заплатит 15 тысяч морального вреда за то, что угрожал жене пистолетом

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
После 30 лет брака Татьяна (все имена изменены. — Прим. ред.) бежала из квартиры, где жила с семьей, забрав с собой 13-летнюю дочь. В тот вечер муж Олег вернулся домой пьяным. Между супругами вспыхнула ссора, которая едва не закончилась страшной трагедией.
Конфликт быстро перешел в открытую агрессию. Олег схватил жену, достал травматический пистолет и приставил прямо к ее виску.
- Я убью тебя и твоих родственников! — закричал мужчина.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Татьяна восприняла угрозу всерьез. Самое страшное, что все это происходило на глазах дочери. Той же ночью мать вместе с ребенком в ужасе сбежали. С декабря 2021 года они скитаются по съемным углам. Квартира, в которой семья жила раньше, принадлежала Олегу - на была куплена до брака. А своего жилья у Татьяны нет.
— После пережитого у меня начались панические атаки, головные боли и бессонница, — рассказала в суде ростовчанка. — Я стала бояться темных помещений, вздрагиваю от резких звуков и не могу нормально работать. У меня диагностировали неврологические заболевания, я регулярно лежу в стационарах. Дочь после той ночи тоже замкнулась в себе. Девочку пришлось водить к специалистам.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Олега судили. В суде его признали виновным в угрозе убийством и назначили 400 часов обязательных работ. Позже апелляция немного снизила наказание — до 390 часов.
- Я подала иск о компенсации морального вреда, оценив свои страдания в 150 тысяч рублей, — объясняла Татьяна. — На суде муж не отрицал сам факт угрозы. Но заявил, что побоев не было: мол, в приговоре про них - ни слова. И вообще обвинил меня в том, что я якобы вывезла из дома дорогую технику, мебель, коллекцию монет и золото, поэтому сама себе таким образом все и возместила.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Районный суд Ростова вынес решение: моральный вред действительно причинен. Вот только компенсация составила всего 15 тысяч рублей. Это в 10 раз меньше, чем просила пострадавшая. Доказать, что неврологические заболевания и панические атаки начались именно из-за действий мужа, ростовчанка так и не смогла.
Мы попросили прокомментировать ситуацию ростовского юриста Татьяну Руденко:
- К сожалению, суммы компенсации морального вреда в подобных делах часто разочаровывают. Суд оценивает только те последствия, которые доказаны документально. Обычных справок о панических атаках и жалобах на бессонницу недостаточно. Чтобы получить крупную выплату, женщине нужно было провести сложную судебно-медицинскую экспертизу. Врачи должны были официально подтвердить прямую связь: здоровье пошатнулось именно из-за действий мужа в ту конкретную ночь. Без таких железных доказательств, опираясь на сложившуюся практику, суды назначают минимальные суммы.
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
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