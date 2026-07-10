Отца нашли в лесу, сына - в другом городе: Суд избрал меру пресечения одному из причастных к тройному убийству в Таганроге

Задержанному мужчины суд избрал меру пресечения. Фото: СУ СК по Ростовской области

В Ростове суд определил меру пресечения одному из причастных к тройному убийству в Таганроге. Об этом вечером в пятницу, 10 июля, сообщили в Следственном управлении СК по Ростовской области. Напомним, днем ранее в частном доме на улице 1-я Котельная в Таганроге нашли тела трех человек — 64-летнего мужчины и двух женщин 60 и 86 лет с ранениями от огнестрельного и холодного оружия. Подозреваемыми первоначально стали 44-летний бывший полицейский и его 69-летний отец. Сегодня суд заключил под стражу младшего.

В частном доме нашли тела трех человек - двух женщин и мужчины. Фото: СУ СК по Ростовской области

Что произошло во время тройного убийства в Таганроге 9 июля 2026

Тела трех человек с признаками насильственной смерти обнаружили в частном доме в Таганроге. Погибшие — 64-летний мужчина и две женщины 60 и 86 лет. У всех — огнестрельные ранения, у мужчины нашли также колото-резаные повреждения.

— Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям: убийство двух и более лиц, покушение на убийство, умышленный поджог и незаконный оборот оружия, — прокомментировали в ведомстве.

Выяснилось, что во время нападения в доме находились еще люди — женщина с малолетним ребенком и другие родственники погибших. Они не пострадали.

— Подозреваемый не смог их найти и устроил поджог, но огонь быстро потушили.

Эксперты исследовали место преступления. Фото: СУ СК по Ростовской области

Суть конфликта и версии следствия

По данным источника «КП — Ростов-на-Дону», причиной мог стать затяжной имущественный спор между бывшими супругами. Первым подозреваемым назвали 44-летнего экс-сотрудника правоохранительных органов — бывшего мужа женщины, которая в тот день потеряла родителей и бабушку.

В браке у пары родились трое детей. После развода начались судебные тяжбы из-за недвижимости. По информации следствия, женщина использовала материнский капитал для покупки квартиры, где выделила доли детям. Позже жилье продали с условием, что всех троих детей пропишут в доме отца. Уже после заключения сделки мужчина отказался, и бывшие супруги вступили в судебную тяжбу. В итоге в прошлом году Ростовский областной суд принудительно лишил мужчину трети недвижимости в пользу дочерей.

Трагедия произошла в частном доме в Таганроге. Фото: СУ СК по Ростовской области

Хронология: задержание и смерть второго подозреваемого

Напомним, тела троих погибших нашли утром 9 июля. Подозрение сначало пало на 44-летнего бывшего сотрудника правоохранительных органов и его 69-летнего отца. Начались поиски. Спустя несколько часов мужчину задержали в Пролетарском районе Ростова-на-Дону.

Второго подозреваемого — его отца — обнаружили позже. Тело 69-летнего пенсионера нашли в лесополосе Неклиновского района. По данным следствия, он мог сам лишить себя жизни. В СК уточнили: именно 69-летнего мужчину рассматривают как основного подозреваемого. При этом 44-летний был сын задержан — его причастность к случившемуся устанавливается.

В момент убийства в доме находились и другие люди, но не попали в поле зрения нападавшего. Фото: СУ СК по Ростовской области

Суд избрал меру пресечения

На следующий день после трагедии суд в Ростове-на-Дону избрал меру пресечения в отношении 44-летнего подозреваемого. Ему назначено заключение под стражу. Его роль в совершении преступлений пока устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается, его ход контролирует прокуратура Ростовской области.

Задержанному избрана мера пресечения. Фото: СУ СК по Ростовской области

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Была попытка поджога, подозреваемого нашли мертвым: Последние новости о тройном убийстве в Таганроге на 10 июля 2026