Тела трех человек с признаками насильственной смерти обнаружили в частном доме в Таганроге. Фото: СУ СК по Ростовской области

Последние новости о тройном убийстве в Таганроге интересуют не только жителей Ростовской области, но и других регионов. Так, утром 9 июля в Таганроге произошло громкое тройное убийство В частном доме оперативники обнаружили тела трех человек. На них — следы жестокой расправы. Вскоре появились первые подозреваемые, а через несколько часов — новые повороты в расследовании. Рассказываем последние новости о тройном убийстве в Таганроге на 10 июля 2026.

По одной из версий, конфликт мог разгореться на фоне имущественного спора. Фото: СУ СК по Ростовской области

Последние новости о тройном убийстве в Таганроге на 10 июля 2026: что произошло

В донском следкоме сообщили последние новости о тройном убийстве в Таганроге на 10 июля 2026 и рассказали что произошло.

— Тела 64-летнего мужчины и двух женщин — 60 и 86 лет — нашли в частном домовладении. У всех погибших огнестрельные ранения, у мужчины также колото-резаные повреждения. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», — перечислили в СК.

Специалисты исследовали дом и территорию двора. Фото: СУ СК по Ростовской области

Позже станет известно, что во время нападения в доме находились еще люди — женщина с малолетним ребенком и другие родственники погибших. Им удалось спастись. Подозреваемый не смог их обнаружить и попытался сжечь дом, но возгорание оперативно потушили.

Последние новости о тройном убийстве в Таганроге: причина конфликта

Источник «КП – Ростов-на-Дону» сообщил, что возможной причиной трагедии мог стать затяжной имущественный конфликт между экс-супругами. Первым подозреваемым назвали бывшего мужа женщины, которая в этот день потеряла родителей-пенсионеров и пожилую бабушку. Это 44-летний бывший сотрудник правоохранительных органов. Они с бывшей женой, в браке с которой родились трое детей, уже несколько лет как в разводе и находятся в состоянии судебных тяжб из-за недвижимости.

Помимо убитых в доме находились еще несколько человек, они смогли спрятаться. Фото: СУ СК по Ростовской области

- Бывшая жена использовала материнский капитал для покупки квартиры, где выделила доли детям. Позже жилье продали, но органы опеки потребовали наделить дочерей собственностью в доме отца. Мужчина отказался выделять доли в своем доме. И в прошлом году Ростовский областной суд принудительно лишил его трети недвижимости в пользу дочерей.

Последние новости о тройном убийстве в Таганроге на 10 июля 2026: хронология событий

Хронологию событий при тройном убийстве в Таганроге попытались восстановить в следкоме.

Тела трех человек оперативники нашли утром в четверг, 9 июля. По предварительной информации, они были лишены жизни в тот же день рано утром. Две женщины погибли от огнестрельных ранений, а у мужчины криминалисты нашли еще и ножевые.

Подозрение пало на отца и сына. Тело родителя нашли в лесополосе, а сына задержали. Фото: СУ СК по Ростовской области

Позже станет известно, что в этот момент дома помимо убитых находилась женщина с малолетним ребенком и другие родственники погибших. Им удалось сбежать.

- Подозреваемому не удалось их обнаружить, в связи с чем он устроил поджог строения, но огонь быстро локализовали, - добавили в СК.

Подозрение правоохранительных органов легло в первую очередь на бывшего зятя погибшей пары, бывшего сотрудника правоохранительных органов, а теперь бизнесмена. Его объявили в розыск, сообщалось, что вместе с мужчиной в машине должен ехать его пожилой отец, и оба могли быть вооружены. В Таганроге выставили посты, поиски вели и в Донской столице. И спустя несколько часов 44-летнего мужчину задержали в Пролетарском районе Ростова-на-Дону.

44-летний мужчина задержан. Фото: СУ СК по Ростовской области

Второго подозреваемого, 69-летнего отца задержанного, обнаружили в этот же день. Его тело нашли в лесополосе Неклиновского района. По данным следствия, он мог лишить себя жизни самостоятельно. Ближе к ночи в донском следкоме уточнили, что его рассматривают в качестве основного подозреваемого.

- Особо тяжкие преступления мог совершить 69-летний мужчина. Также задержан 44-летний сын погибшего — его причастность устанавливается. Расследование продолжается. Его ход контролирует региональная прокуратура.

Напомним, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по обвинению сразу по нескольким статьям. Это убийство двух и более человек, покушение на убийство двух и более человек. Также - умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога. А еще незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.

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