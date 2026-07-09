В доме обнаружили три тела. Фото: СУ СК по РО.

В Ростове-на-Дону 9 июля задержали 44-летнего бывшего сотрудника полиции, подозреваемого в жестокой расправе. Трагедия произошла незадолго до этого. В частном доме Таганрога оперативники обнаружили тела трех человек: двух женщин - 64 и 86 лет, а также 60-летнего мужчины. Характер травм не оставлял сомнений — это было убийство.

По версии следствия, расправившись с пенсионерами, нападавший скрылся на автомобиле. В городе объявили план перехват, и уже спустя несколько часов поймали. Выяснилось, что убитыми оказались родители и бабушка бывшей жены подозреваемого. А главной версией случившегося называют затяжной имущественный конфликт после развода.

Что известно о семье экс-полицейского, подозреваемого в тройном убийстве семьи в Таганроге: чем известна, развод

Собственный источник «КП - Ростов-на-Дону» рассказал, чем известна жена экс-полицейского, подозреваемого в тройном убийстве семьи в Таганроге, и о причине развода.

По словам собеседника издания, старт совместной жизни у пары был отличный.

- Можно сказать, молодому правоохранителю крупно повезло с невестой. У нее в жизни было все: отец владел успешным бизнесом, связанным с авто, - делятся уже знакомые семьи.

Следователи назначили ряд экспертиз. Фото: СУ СК по РО.

В общем, тесть обеспечил молодоженам надежный финансовый фундамент. В браке родились трое дочерей. Со временем муж ушел из органов и возглавил одну из местных автошкол. Жена тем временем успешно занималась юриспруденцией, открыла свой кабинет и активно вникала в политическую повестку, став депутатом Думы.

Пока карьерные дела супругов шли в гору, в семье назрел кризис. Они официально развелись, но ради дочерей смогли найти компромисс и какое-то время продолжали жить под одной крышей, ведя общий быт.

Что известно о тройном убийстве семьи в Таганроге: суть конфликта

По одной из версий, окончательно отношения испортились два-три года назад, именно тогда бывшие супруги ввязались в судебную тяжбу.

Из открытых источников стало известно, что в свое время женщина использовала материнский капитал для покупки небольшой квартиры, где выделила доли детям. С разрешения опеки жилье позже продали, но органы опеки поставили жесткое условие: взамен дочерей необходимо наделить собственностью в доме отца.

Возбуждено уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В итоге старую квартиру успешно реализовали, но выделять доли полицейский наотрез отказался. Точку в затяжной войне интересов прошлой весной поставил Ростовский областной суд — упрямого отца принудительно лишили трети его недвижимости в пользу дочерей.

Тогда женщина и подумать не могла, чем обернется эта победа. Накануне трагедии многодетная мама опубликовала на своей странице в социальных сетях трогательный пост, поздравив подписчиков с Днем любви, семьи и верности. Она желала всем теплоты семейного очага, душевного согласия и взаимопонимания, не предполагая, что всего через несколько часов ее жизнь круто изменится.

Возбуждено уголовное дело

Следственными органами СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье «Убийство двух и более лиц». В Донском следкоме сообщили, что на месте происшествия незамедлительно начали работу следователи и криминалисты регионального ведомства.

Проводится детальный осмотр дома, допрашиваются свидетели и назначен ряд судебных экспертиз для сбора и закрепления доказательственной базы. Ход расследования резонансного уголовного дела находится на особом контроле органов прокуратуры.

«Комсомольская правда - Ростов-на-Дону» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

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Решением областного суда упрямого отца принудительно лишили трети его недвижимости в пользу дочерей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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