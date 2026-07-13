Настойчиво предлагал мальчикам деньги: В Сочи незнакомец напал на туристку из Ростова после безобидного вопроса

По словам ростовчанки, она оставила сыновей за столиком на летней веранде. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Субботнее утро обернулось кошмаром для туристки из Ростова-на-Дону. Кристина вместе с двумя сыновьями, девяти и 11 лет, приехала на курорт в Сочи. Семья решила перекусить в кафе напротив железнодорожного вокзала. Но завтрак закончился больницей. Своей бедой женщина поделилась в социальных сетях, чтобы предать историю огласке.

«А что здесь происходит?»

По словам ростовчанки, она оставила сыновей за столиком на летней веранде, а сама зашла в здание сделать заказ. Буквально через пару минут вернулась на улицу и замерла. Рядом с ее детьми стоял мужчина с оголенным животом. В руках он держал 500 рублей и настойчиво предлагал деньги мальчикам.

Но больше всего мать напугала другая деталь: на поясе у незнакомца висел чехол для ножа. Кристина сразу достала телефон, чтобы снять происходящее.

- Я подошла поближе и спрашиваю: «А что здесь происходит?» — вспоминает ростовчанка. — А он мне говорит, что просто предлагал ребятам помочь.

В Сочи семья надеялась спокойно отдохнуть. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Кристина возмутилась и ответила, что это ее дети. Мужчина тут же развернулся и убежал.

«Я не отключилась чудом»

Но через пять минут, когда семье уже принесли заказ, незнакомец вернулся. Он подошел со спины, и матом приказал женщине встать и пойти за ним. А затем поднял руку на ростовчанку.

- Удар кулака пришелся по затылку. С меня слетели очки. Я не отключилась просто каким-то чудом. Затем он повалил меня на землю и схватил за волосы.

Испуганные мальчики с криками бросились к маме. На помощь тут же подоспели прохожие: люди оттащили нападавшего и вызвали полицию.

Весь день у пострадавшей сильно болела голова. Стало тяжело говорить, а речь спуталась. Кристина поехала в травматологию. Там пришлось прождать несколько часов.

Кристина написала заявление и отправилась в травмпункт. Фото: из архива героя публикации.

- Уставшие дети уснули прямо в коридоре больницы.Врачи поставили диагноз: ушиб мягких тканей. Потом мы вернулись в номер, но ночью пришлось вызывать скорую помощь.

Арестовали на 15 суток

Около двух часов ночи медики сделали укол, но обезболивающее не помогло.

- Врачи зафиксировали высокое давление и забрали в больницу. На вторые сутки голова не прошла, а на свет было больно смотреть, — жалуется пострадавшая. — У меня до сих пор выпадают волосы.

По словам Кристины, сейчас нападавший отбывает 15 суток ареста. Дальше правоохранители должны решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Для этого нужны записи с камер наблюдения.

- Мы приехали отдыхать, а не маньяков ловить, — вздыхает ростовчанка. — Пока неизвестно, попало ли избиение на камеру. Поэтому сейчас просто стараемся не думать о том, что произошло. Но очень важно, чтобы этого мужчину не выпустили на свободу: мало ли, что может случиться потом...

Официально

«От медицинского освидетельствования отказался»

Полицейские быстро установили личность нападавшего. Им оказался 49-летний приезжий одного из городов Краснодарского края.

- В отношении задержанного составлен административный протокол за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, — уточнили в кубанском МВД. — От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Кристина приехала в Сочи с детьми, чтобы отдохнуть. Фото: из архива героя публикации.

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