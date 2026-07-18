Вместо подарка на выпускной: В Ростове осудили мужчину, заставившего жену нести сумку с человеческими останками

Мужчина заставил жену выносить останки с телом. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области 37-летний мужчина получил внушительный срок за два жестоких убийства, совершенных с разницей в четыре года. Как выяснили следователи, первой жертвой стала ни в чем не повинная соседка в Ленинградской области.

Пообещал удочерить девочку

Расправившись с ней, Алексей под угрозой расправы над ребенком заставил жену нести расчлененные останки к озеру. Как потом расскажет бывшая супруга Алексея, она познакомилась с ним случайно — в общей компании. Тогда Елена была еще совсем молодой. Училась на начальных курсах одного из престижных вузов в Санкт-Петербурге и одна воспитывала маленькую дочь. Биологический отец малышки отказался участвовать в воспитании и просто испарился после родов.

Когда общие знакомые представили ей Алексея, женщина была очарована. Он казался ей воплощением силы, мужества и надежности. А когда еще и заявил, что готов официально удочерить малышку, сердце матери-одиночки окончательно растаяло.

Мужчина удочерил ребенка Елены, тем самым окончательно очаровав ее. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пара поженилась. Мужчина действительно сдержал слово и вписал свое имя в свидетельство о рождении девочки. Но на этом сказка закончилась. Как потом вспомнит Елена, больше ничего хорошего ни для нее, ни для ребенка муж в этой жизни не сделал.

«Бил так, чтобы не было видно синяков»

Иллюзия счастливого брака рухнула в первые же месяцы совместной жизни.

— Мы жили в моем частном доме в Ленинградской области, — поделится она со следователями. Алексей перебивался случайными копеечными шабашками и много пил.

А после этого поднимал на супругу руку.

— Бил так, чтобы не было видно синяков. Не хотел, чтобы мои коллеги и соседи что-то заподозрили, — расскажет она уже потом в суде.

После свадьбы Алексей переехал в Ленинградскую область к жене. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Елена терпела. Тащила на себе весь быт, умудрялась прилежно учиться и работать в местном лесничестве. Наконец, университет остался позади. Женщина успешно защитилась и получила диплом.

Счастливая и полная надежд вчерашняя студентка вернулась домой с документом о высшем образовании на руках. Верила, что став дипломированным специалистом, сможет изменить жизнь. Но совсем скоро ее ждал сущий кошмар.

«Попробуй только пикнуть»

Буквально на следующий день в гости к семье заглянула 60-летняя соседка Наталья. Она и Алексей стали пить. В какой-то момент вспыхнула ссора, и мужчина убил знакомую. После хладнокровно разложил части тела несчастной в клетчатую сумку «челночника». А когда стемнело, заставил жену вместе с ним нести страшную ношу к водоему.

— Попробуй только пикнуть, с твоей дочкой сделаю то же самое, — кинул он супруге после того, как выбросил останки в пруд.

Елена восприняла угрозу серьезно и никому не говорила о том, что произошло. Шли месяцы, Алексей по-прежнему был на свободе. Несмотря на то, что его никто не подозревал в убийстве, мужчина с каждым днем становился все подозрительнее.

— Он постоянно бегал к пруду и высматривал, не идут ли там очистные работы, — вспоминает Елена.

Останки жертвы пара выбросила в пруд. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Так прошло два года. Однажды мужчина втайне взял телефон супруги, оформил на ее имя крупный онлайн-кредит и тут же проиграл все деньги. Тогда женщина окончательно решила расстаться и подала на развод.

Убил напарника из-за 10 тысяч

Став вновь холостяком, Алексей переехал в Ростовскую область. Он довольно быстро устроился на работу. Как потом расскажет в зале суда прораб, который нанимал мужчину на для столярных работ, банковской карты у Алексей не было:

— Я кидал зарплату на карту его напарника, дальше они уже сами делили деньги.

Но однажды коллега не отдал Алексею 10 тысяч рублей, подписав себе тем самым смертный приговор.

В этот раз Алексея вычислили быстро. Его задержали и возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Слухи об этом дошли до Елены. Узнав, что экс-супругу грозит большой срок, она, наконец, раскрыла следователям тайну о первом преступлении и теле в пруду.

В итоге суд Ростовской области признал мужчину виновным в двойном убийстве и приговорил к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В Ростове мужчину осудили за два убийства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

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