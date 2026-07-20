«Испортила жизнь»: Под Ростовом сын признался в убийстве матери на обороте календаря

В одном из районов Ростовской области мужчина расправился с матерью. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Эту трагедию, разыгравшуюся в одном из районов Ростовской области, селяне забудут не скоро. Местный житель расправился с матерью и кровью написал признание.

«Она всегда и во всем меня упрекала»

Как потом расскажет в зале суда 40-летний Николай, у них всегда были натянутые отношения. — Она всегда и во всем меня упрекала, вечно была мной не довольна, — скажет он во время заседания.

Схватив ружье, дончанин пошел в дом к матери. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

При этом остальные его близкие люди — жена и сын — отлично ладили с пожилой женщиной.

— Свекровь была доброй и отзывчивой женщиной, — так опишет характер убитой пенсионерки невестка.

И вот однажды давний конфликт между матерью и сыном достиг апогея. Все произошло зимой 2023 года. Николай пришел в гости к своему другу-соседу и его супруге. Время за рюмкой тянулось незаметно, и ближе к ночи мужчина уже находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Градус рос, а вместе с ним — и откровенность в разговорах. В какой-то момент хозяйка дома обмолвилась, что родная мать гостя ходит по станице, ругает сына последними словами и распускает о нем неприятные слухи. Для нетрезвого мужчины эти слова стали триггером.

До последнего не верила, что сын нажмет на курок

Сын твердо решил пойти к родительнице, чтобы раз и навсегда выяснить отношения. Но простого разговора ему показалось мало. По пути к родному человеку Николай заглянул к себе, достал старое охотничье ружье, оставшееся еще от деда, и прихватил два патрона.

Мужчина сразу во всем сознался. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Увидев сына, мать начала кричать на него из-за того, что тот был нетрезв. Николай в ответ навел оружие. Позже он скажет, что та до последнего не верила, что ее взрослый ребенок способен нажать на курок. Она продолжала кричать. Пули попали в голову и грудь. Осознав, что женщина мертва, сын прошел на кухню, сорвал со стены большой календарь, перевернул его и прямо на обороте размашистым почерком написал, что убил ее, потому что она «та, кто испортила ему всю жизнь». Под этим жутким признанием мужчина поставил свою личную подпись.

Оставив тело в коридоре, а ружье — в спальне, душегуб вернулся к соседям-друзьям, попросил их сварить ему кофе, а потом просто сказал: «Я убил свою мать». В отношении дончанина возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В суде мужчина признал вину и раскаялся. В итоге Николая приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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В суде межчина признал свою вину. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

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