Вспыхнули как спички: Семь машин сгорели дотла на подпольной заправке под Ростовом. Пострадал мужчина

На открытой стоянке была организована незарегистрированная автозаправка. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Не все водители готовы стоять в очередях за топливом. Кто-то пытается продать канистру-другую бензина через интернет, но платформы блокируют такие объявления. Другие же даже пытаются устроить АЗС домашнего разлива, несмотря на всю опасность этой затеи.

Так и случилось утром в среду, 15 июля, под Ростовом, где разом сгорели семь автомобилей. Причем, это не первый случай нелегальной торговли топливом в Ростовской области — но в этот раз пламя настигло нарушителей быстрее правоохранительных органов.

30-летний мужчина – в больнице

ЧП случилось в селе Новобессергеневка Неклиновского района, рассказали в Главном управлении МЧС по Ростовской области. Пламя вспыхнуло на улице Куликова. На момент прибытия спасателей на открытой стоянке полыхали семь автомобилей. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров. Пожарные расчеты — восемь человек и две единицы техники — справились с возгоранием, но машины спасти не удалось.

— В результате происшествия пострадал 30-летний мужчина. Он получил ожоги и попал в больницу, — прокомментировали в экстренном ведомстве.

Машины сгорели дотла. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Специалисты испытательной пожарной лаборатории установили предварительную причину:

— Возгорание произошло из-за грубого нарушения правил пожарной безопасности при использовании легковоспламеняющихся жидкостей.

По данным экспертов, речь идет о так называемой кустарной заправке — в необорудованном месте, с применением насосов и шлангов, без соблюдения элементарных норм безопасности.

«Пожар развивается стремительно»

В МЧС России напоминают: заправлять автомобили вне специально оборудованных АЗС категорически запрещено. Особенно опасно переливать и хранить горючие жидкости в обычной пластиковой таре. Пластик накапливает статический заряд и не рассчитан на контакт с нефтепродуктами — это может привести к мгновенному воспламенению.

Сгорели семь автомобилей. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

— Пожар, возникший из-за легковоспламеняющихся жидкостей, развивается стремительно. Даже незначительное нарушение правил может обернуться ожогами, уничтожением имущества и гибелью людей, — предупреждают в ведомстве.

Нелегальный бизнес с риском для жизни и имущества

Напомним, это не первый случай с подпольной торговлей топливом в Ростовской области. Ранее полицейские уже выявляли факты незаконной продажи бензина и солярки.

Например, в Каменском районе оперативники обнаружили самодельную автозаправочную станцию прямо на территории частного дома. Местный житель организовал во дворе полноценную торговлю дизельным топливом по ценам выше рыночных. Процесс заправки был далек от норм безопасности: использовались пластиковые емкости и насосное оборудование собственного производства. У мужчины изъяли около 20 пластиковых канистр, 4,5 тонны солярки и заправочный пистолет.

Выяснилось, что хуторянин уже привлекался к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность и нарушения пожарной безопасности. Но штрафы его не остановили.

— Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы, — рассказали Главном управлении МВД по региону.

На нелегальной АЗС стояло оборудование собственного производства. Фото: ГУ МВД по Ростовской области

Еще один случай произошел в Ростове-на-Дону. Сотрудники отдела экономической безопасности проверили одну из частных АЗС и выявили, что оператор в ночную смену отпускала дизельное топливо «на сторону» по завышенной цене. При этом солярку наливали прямо в пластиковые канистры — что категорически запрещено на АЗС из-за риска пожара.

— В отношении женщины-оператора ведется административное расследование по статье «Нарушение требований пожарной безопасности» Кодекса об административных правонарушениях.

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Топливо продавали в пластике, что категорически нельзя делать. Фото: ГУ МВД по Ростовской области

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