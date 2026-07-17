Ударила ножом за разбитые духи: Ростовчанка спасла от смерти бывшего мужа, которого едва не убила его новая подруга

В Ростове полиция задержала женщину, которая набросилась на мужа. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В одном из спальных районов Ростова-на-Дону семейный скандал чуть не обернулся трагедией. Ссора закончилась тем, что 39-летняя Елена схватилась за нож. В зале суда женщина рассказала: со Станиславом они были вместе три года. Роман начинался бурно и красиво. 41-летний мужчина влюбился без памяти. Ради новой пассии подал на развод. А, едва получив статус холостяка, перевез вещи к новой подруге.

Мужчина в суде попытался спасти любимую. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Затеял уборку

Однако конфетно-букетный период быстро сменился суровыми буднями. Вспыхнули первые конфликты. Главной претензией Елены стало то, что избранник нигде толком не работал и фактически сидел у нее на шее.

В тот злополучный день ростовчанка с раннего утра ушла по делам. Вернувшись домой, застала гражданского супруга за распитием спиртного в компании приятеля. Хозяйку квартиры это возмутило: пока она трудилась, сожитель безмятежно наслаждался жизнью. Елена без лишних церемоний выставила гостя за дверь.

Станиславу такой поступок по душе не пришелся, но он попытался сдержать эмоции. Чтобы доказать свою полезность в быту, мужчина затеял уборку.

В больнице спасли жизнь мужчины. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Самый любимый и очень дорогой»

Правда, пыл быстро угас, и на смену венику пришла агрессия — ростовчанин принялся крушить жилье. На пол полетела посуда, вдребезги разлетелось зеркало. Финальной точкой стал любимый флакон духов Елены, который мужчина демонстративно разбил.

— Этот парфюм самый любимый и очень дорогой, — скажет она потом на допросе.

В ярости она нащупала на столе кухонный нож. Последовал удар. Когда раненый мужчина пожаловался, что задыхается, Елена не поверила.

— Иди ложись спать, не придумывай, — бросила она на прощание, после чего спокойно ушла в зал, улеглась на диван и мгновенно уснула.

Звонок из прошлого

Пострадавший понял, что сострадания не дождется. Накинул куртку и выбежал на улицу. Мужчина сумел дойти до ближайшего супермаркета и уже оттуда набрал номер человека, которого когда-то предал, — своей бывшей супруги. Станислав сказал, что ему очень плохо.

Экс-жена забыла прошлые обиды, бросила все дела и примчалась к месту буквально за десять минут. Она сразу вызвала скорую и полицию. Медики экстренно госпитализировали раненого в больницу, где хирурги провели срочную операцию и буквально вытащили пациента с того света.

Пока врачи боролись за жизнь мужчины, в квартиру Елены нагрянули оперативники.

Ростовчанка обиделась на сожителя, разбившего духи. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Решил спасти любимую от колонии

Проснувшуюся женщину задержали. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Она полностью признала вину и искренне раскаялась.

А вот на заседании суда всех ждал неожиданный поворот. Выкарабкавшийся с того света Станислав внезапно решил спасти любимую от колонии.

Мужчина заявил судье, что вообще не помнит момент удара, но это «точно была не она». Несмотря на внезапную амнезию потерпевшего, вина подсудимой была полностью доказана.

Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

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