Вовремя заметили и не растерялись: На пляже под Ростовом мужчину настиг инсульт, но его спасли отдыхающие

На пляже в Цимлянске мужчине резко стало плохо в воде. Фото: ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»

Жаркая летняя погода традиционно привлекает на пляжи и берега рек тысячи жителей и гостей Ростовской области, однако далеко не все отдыхающие соблюдают правила безопасности.

По данным МЧС, с начала купального сезона в водоемах донского региона утонуло 22 человека, из них трое — дети. Большинство ЧП произошло на необорудованных пляжах, где нет спасательных постов и никто не контролирует безопасность отдыхающих. Но иногда беда на воде может произойти не из-за неосторожности и невнимательности, а неожиданной проблемой со здоровьем.

Хотел поплавать, а получил инсульт

Так, на городском пляже Цимлянска едва не произошла трагедия. Мужчина зашел в воду, чтобы искупаться, но внезапно почувствовал себя плохо. На берегу в тот день было многолюдно — больше ста человек.

На городском пляже Цимлянска едва не произошла трагедия. Фото: ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»

Отдыхающие заметили, что с мужчиной что-то не так, и, не растерявшись, бросились к спасателям, которые работают на пляже постоянно в составе Цимлянского подразделения областной спасательной службы. Благодаря быстрой реакции людей спасатели успели вытащить мужчину на берег и параллельно вызвали «скорую».

Медики заподозрили у пострадавшего инсульт. Чтобы не терять ни минуты, спасатели помогли донести мужчину прямо до машины врачей.

– Сюда приезжают отдыхать со всей Ростовской области и даже из других регионов, поэтому в разгар сезона всегда оживленно. Именно то, что народу было много, в этот раз и помогло спасти жизнь, – добавили спасатели.

Гидроцикл опрокинул «ватрушку» с детьми

До этого на Цимлянском водохранилище произошел еще один инцидент, на этот раз с участием детей.

Водитель гидроцикла прикрепил к нему надувную «ватрушку», на которой сидели четверо детей, и катал их по водной глади. Внезапно гидроцикл перевернулся, и все пассажиры оказались в воде.

Водитель гидроцикла опрокинул ватрушку с детьми. Фото: ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»

Водитель начал подавать сигналы о помощи, размахивая спасательным жилетом и громко привлекая внимание отдыхающих.

К счастью, его заметили, и спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Они извлекли детей из воды и доставили их на берег.

Одного нашли без сознания, а второй друг утонул

Однако не все случаи заканчиваются благополучно. В прошлую пятницу, 10 июля, в акватории реки Дон в районе Зеленого острова было обнаружено тело 16-летнего юноши. Точная картина произошедшего остается неизвестной, детали и причины трагедии выясняются.

Двое подростков отправились поплавать, но один утонул. Фото: МЧС по РО

Еще один случай произошел 3 июля в Боковском районе. Там двое подростков отправились поплавать. Очевидец заметил на берегу реки Чир молодого человека в бессознательном состоянии. Когда пострадавшего привели в чувство, выяснилось, что его 16-летний товарищ остался под водой. Спустя время обнаружили тело погибшего, а выжившего парня доставили в больницу.

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