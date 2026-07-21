«Каждая минута могла стать решающей»: Как в Ростове искали 81-летнюю бабушку, которая ушла из дома и забыла дорогу

Родные были счастливы найти пропавшую бабушку. Фото: "Лиза Алерт" в Ростовской области

Когда пропадает пожилой человек — счет идет на минуты. Особенно если на улице жара, а у бабушки с собой ни воды, ни телефона. Так в Ростове и потерялась 81-летняя Ольга Ивановна. Она вышла из дома и, скорее всего, из-за возрастных изменений памяти не смогла найти дорогу обратно.

«Доброе утро» вовсе недоброе

— Все начиналось как самый обычный летний день. Ничто не предвещало событий, которые спустя несколько часов полностью изменят все планы, — вспоминает волонтер Алина с позывным «Малинуа».

Вечером пропавшую пенсионерку нашли. Фото: "Лиза Алерт" в Ростовской области

Около десяти утра координатор «Алтай» написал ей:

— Доброе утро.

Опытные поисковики знают: такие сообщения редко бывают просто приветствием.

— Ищем бабушку. Ростов. Для кинологов тоже есть задача, — пришло следом.

— Голова уже была занята поиском, но и домашние дела никто не отменял, — вспоминает Алина. — Разбудить детей, накормить, приготовить еду, закончить варить компоты. И сообщить мужу, что его единственный в тот день выходной мы снова проведем в поисках.

К моменту ее включения работа уже кипела. Координаторы «ЛизаАлерт» успели обзвонить больницы, подготовить ориентировки, связаться с полицией и организовать сбор добровольцев. Оставалось определить старшего на месте. Эту роль взяла на себя Алина.

«Ради этих слов»

К 14:00 в штабе было всего четверо. Ждать подкрепления не стали. Кинологи обследовали рощу рядом с домом пропавшей, а Алина с первым добровольцем отправилась осматривать дворы, опрашивать жителей и расклеивать ориентировки.

Первая зацепка появилась благодаря видео с камеры наблюдения. На записи — Ольга Ивановна. Это помогло скорректировать направление и перебросить силы в нужную зону. Информационный координатор с позывным «Фрау» оперативно разослала ориентировку по городским чатам района. И в 19:52 на горячую линию поступил звонок: местная жительница видела пожилую женщину, похожую на пропавшую.

Пенсионерка провела несколько часов на жаре. Фото: "Лиза Алерт" в Ростовской области

— Наверное, каждый, кто хоть раз участвовал в поисках, знает эти минуты. Сердце бьется быстрее, а время будто замедляется, — говорит Алина.

Прошло около десяти минут. Подтверждение: бабушка найдена. Жива!

— Именно ради этих слов добровольцы снова и снова откладывают свои дела, отменяют планы, приезжают после работы или в единственный выходной.

Ольга Ивановна вернулась к родным. Жива, здорова. А волонтеры разъехались по домам, чтобы завтра, если понадобится, снова выйти на поиск. Потому что чужих людей — не бывает.

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Десятки людей искали исчезнувшую бабушку. Фото: "Лиза Алерт" в Ростовской области

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