«Ты навсегда в моем сердце»: Как в Ростове простились с мамой-байкером Сонатой, которая разбилась в ДТП

Близкие погибшей ростовчанки ищут свидетелей аварии с записями регистраторов. Фото: соцсети.

Во вторник, 21 июля, в Ростове-на-Дону простились с 41-летней Софией, которую многие знали под псевдонимом Соната. Мама двоих детей-подростков разбилась на своем мотоцикле «Харлей Дэвидсон». Врачи не смогли ее спасти: женщина скончалась в реанимации. В тот день она собиралась на мотофестиваль... Что именно заставило опытную гонщицу потерять управление, пока не ясно. Но родные не верят в случайность трагедии и просят всех проезжавших мимо того места водителей поделиться записями видеорегистраторов.

В последний путь проводили мотоколонной

Прощание с Софией прошло в траурном зале ростовского крематория, что на Северном кладбище. Там собрались родственники и друзья. Повсюду - охапки из красных роз. Говорят, она их очень любила. У гроба - мама и самые близкие. Тут же - портрет яркой брюнетки в траурной рамке.

По словам друзей, у Софии было все. Фото: соцсети.

Проститься с Сонатой пришли и товарищи из мотосообщества. На парковке выстроились ряды из железных коней. Мужчины в тяжелой байкерской экипировке не скрывали эмоций.

- Молодая, красивая, еще жить бы и жить, - говорили многие. Кто-то не выдерживал напряжения и спустя несколько минут выходил из зала.

- После отпевания под рев моторов ее проводили в последний путь - эта известная байкерская традиция, — делятся близкие погибшей. — А после ребята ехали друг за другом от места прощания прямо до больницы, где она скончалась.

Известно, что родные решила кремировать Софию. Позже ее прах захоронят рядом с родными.

«Нам важно понять, из-за чего все случилось»

Вот только ни семья, ни друзья до сих пор не могут поверить в случившееся. Многие уверены, что обстоятельства смертельной аварии кажутся странными.

София посвятила мотокультуре 15 лет своей жизни. Фото: соцсети.

По словам друзей, у Софии было все: крепкая семья, дети, время на любимое хобби. Ростовчанка не работала, занималась домом и воспитанием двоих сыновей.

- Здоровью Сони можно было только позавидовать. Никаких серьезных заболеваний не было. Она регулярно проходила обследования, сдавала анализы, — рассказал «КП-Ростов-на-Дону» родственник погибшей. — Никаких серьезных заболеваний не было. Вариант, что ей просто стало плохо за рулем, мы полностью исключаем. К тому же место аварии — абсолютно ровный участок. Он вообще не располагает к таким ДТП.

Семья до сих пор не может поверить в случившееся. Фото: соцсети.

По словам собеседника издания, в тот роковой день ростовчанка собиралась на мотофестиваль. Что именно заставило опытную гонщицу потерять управление, пока не ясно.

- Мы очень просим откликнуться тех, кто проезжал рядом в тот день и у кого есть записи с видеорегистраторов. Нам важно понять, из-за чего все случилось, и найти записи самого момента аварии или минут до нее.

Месяц назад с сыновьями отдыхала в Адыгее

Напомним, трагедия произошла 17 июля в микрорайоне Стройгородок. По данным регионального МВД, водитель мотоцикла «Харлей Дэвидсон» потеряла управление и врезалась в бордюр. Ростовчанку экстренно забрала приехавшая на место ДТП скорая помощь. Врачи пытались ее спасти, но пациентка скончалась в реанимации.

- Мотокультуре София отдала 15 лет жизни. Она была веселой, состояла в клубах и почти не пропускала мотопробеги. В свободное время обожала путешествовать. Всего месяц назад они вместе с сыновьями отдыхали в Адыгее.

Женщина очень любила животных. Фото: соцсети.

А еще ростовчанка очень любила животных. На странице в социальных сетях постоянно публиковала посты о потерявшихся собаках и кошках. Дома у нее жили два кота. Третий питомец тяжело болел и умер этой весной. До этого софия каждый день возила его на капельницы, а после смерти посвятила трогательный пост.

- Ты прожил долгую и счастливую жизнь в любящей семье. Ты навсегда в моем сердце, — писала София.

А теперь эти слова близкие и друзья посвящают самой Сонате-Софии.

«КП-Ростов-на-Дону» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей.

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Весной умерла кошка Софии. Фото: соцсети.

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