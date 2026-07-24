«Отстаньте! Вы отдали всего по 2500»: Под Ростовом фотограф год не отдает детские выпускные альбомы

Под Ростовом фотограф год не отдает детские выпускные альбомы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области долгожданный выпускной из детского сада обернулся для десятков семей скандалом и заявлениями в полицию. Родители наняли фотографа, отдали полную оплату, но памятных альбомов так и не дождались. Зато в ответ на свои просьбы получили порцию отборного хамства. Оказалось, что от действий предприимчивой женщины пострадали целые классы по всему региону. Своей историей поделилась с «КП - Ростов-на-Дону» Татьяна Ковалец.

Снимки не понравились сразу

В апреле прошлого года родительский комитет искал фотографа для выпускного из детского сада. Сроки поджимали, у многих специалистов даты были заняты. Одна из матерей предложила кандидатуру Тамары.

- Изначально все пошло не так, — вспоминает Татьяна. — Она неправильно расставляла детей, многие возмущались. Некоторым даже пришлось ехать к ней домой, чтобы переделать кадры.

Татьяна рассказала, что выпускники 11-х классов тоже остались без фотографий. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Фотограф пообещала отдать готовые альбомы в июле. Но ни летом, ни осенью снимков никто не увидел. Когда родители начали настойчиво интересоваться судьбой заказов, женщина ответила агрессией.

- Она говорила: «Отстаньте! Вы заплатили всего по 2500, это же не жизненно важное, не на хлеб отдали. Живите свою жизнь!».

Ждут фото со свадьбы по два года

Мастер работала без договоров со 100% предоплатой. Только с группы Татьяны женщина взяла больше 50 тысяч рублей — по 2611 рублей с каждой семьи.

Оказалось, что детсадовцы — далеко не единственные клиенты, оставшиеся ни с чем. Когда Татьяна устала ждать и опубликовала видео с рассказом о ситуации в социальных сетях, ей стали писать десятки пострадавших.

- Собралось очень много людей. Выпускники девятых и 11-х классов, беременные, молодожены. Кто-то ждет свои фотографии с венчания или первого годика ребенка уже полтора или два года! Суммы там разные — от 30 до 111 тысяч рублей с группы, — делится ростовчанка.

При этом фотограф не прячется. Она продолжает активно вести страницы в интернете, ежедневно выкладывая новые съемки.

Мастер работала без договоров со 100% предоплатой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура начала проверку

Сначала люди просто ждали, боясь обидеть мастера. Клиенты думали, что тогда точно останутся без альбомов. Но терпение лопнуло.

В комментариях под видео Татьяны жители области массово делятся горьким опытом. Одна из клиенток рассказала, что смогла забрать снимки лишь через полтора года, когда начала каждый день звонить в полицию.

Сама Татьяна написала несколько заявлений в правоохранительные органы. Долгое время проблема не решалась, но после громкого резонанса в социальных сетях, по словам женщины, прокуратура начала проверку по данному факту.

Весной 2025 года родительский комитет искал фотографа для выпускного из детского сада. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Комментарий юриста

«Отсутствие договора не освобождает ответственности»

Ситуацию прокомментировала юрист Татьяна Руденко:

- Отсутствие бумажного договора не освобождает фотографа от ответственности. В суде отличным доказательством станут скриншоты переписок в мессенджерах, где обсуждались условия съемки, сроки и стоимость, а также чеки о переводе денег на карту. В данном случае налицо нарушение закона о защите прав потребителей.

Клиентам необходимо направить фотографу официальную досудебную претензию. Если в течение 10 дней она не вернет деньги или не отдаст готовые альбомы, можно смело подавать иск в суд.

- Там потребители вправе требовать возврат средств, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф в размере 50% от присужденной суммы за отказ решить вопрос мирно. Если же будет доказано, что женщина изначально не собиралась отдавать фотографии, ее действия могут квалифицировать как мошенничество. А это уже уголовная ответственность.

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Видео: из архива героя публикации.

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