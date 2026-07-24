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24 июля 2026 7:30

«Отстаньте! Вы отдали всего по 2500»: Под Ростовом фотограф год не отдает детские выпускные альбомы

Десятки семей под Ростовом остались без альбомов после стопроцентной предоплаты фотографу
Екатерина РУДЕНКО
Под Ростовом фотограф год не отдает детские выпускные альбомы.

Под Ростовом фотограф год не отдает детские выпускные альбомы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области долгожданный выпускной из детского сада обернулся для десятков семей скандалом и заявлениями в полицию. Родители наняли фотографа, отдали полную оплату, но памятных альбомов так и не дождались. Зато в ответ на свои просьбы получили порцию отборного хамства. Оказалось, что от действий предприимчивой женщины пострадали целые классы по всему региону. Своей историей поделилась с «КП - Ростов-на-Дону» Татьяна Ковалец.

Снимки не понравились сразу

В апреле прошлого года родительский комитет искал фотографа для выпускного из детского сада. Сроки поджимали, у многих специалистов даты были заняты. Одна из матерей предложила кандидатуру Тамары.

- Изначально все пошло не так, — вспоминает Татьяна. — Она неправильно расставляла детей, многие возмущались. Некоторым даже пришлось ехать к ней домой, чтобы переделать кадры.

Татьяна рассказала, что выпускники 11-х классов тоже остались без фотографий.

Татьяна рассказала, что выпускники 11-х классов тоже остались без фотографий.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Фотограф пообещала отдать готовые альбомы в июле. Но ни летом, ни осенью снимков никто не увидел. Когда родители начали настойчиво интересоваться судьбой заказов, женщина ответила агрессией.

- Она говорила: «Отстаньте! Вы заплатили всего по 2500, это же не жизненно важное, не на хлеб отдали. Живите свою жизнь!».

Ждут фото со свадьбы по два года

Мастер работала без договоров со 100% предоплатой. Только с группы Татьяны женщина взяла больше 50 тысяч рублей — по 2611 рублей с каждой семьи.

Оказалось, что детсадовцы — далеко не единственные клиенты, оставшиеся ни с чем. Когда Татьяна устала ждать и опубликовала видео с рассказом о ситуации в социальных сетях, ей стали писать десятки пострадавших.

- Собралось очень много людей. Выпускники девятых и 11-х классов, беременные, молодожены. Кто-то ждет свои фотографии с венчания или первого годика ребенка уже полтора или два года! Суммы там разные — от 30 до 111 тысяч рублей с группы, — делится ростовчанка.

При этом фотограф не прячется. Она продолжает активно вести страницы в интернете, ежедневно выкладывая новые съемки.

Мастер работала без договоров со 100% предоплатой.

Мастер работала без договоров со 100% предоплатой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура начала проверку

Сначала люди просто ждали, боясь обидеть мастера. Клиенты думали, что тогда точно останутся без альбомов. Но терпение лопнуло.

В комментариях под видео Татьяны жители области массово делятся горьким опытом. Одна из клиенток рассказала, что смогла забрать снимки лишь через полтора года, когда начала каждый день звонить в полицию.

Сама Татьяна написала несколько заявлений в правоохранительные органы. Долгое время проблема не решалась, но после громкого резонанса в социальных сетях, по словам женщины, прокуратура начала проверку по данному факту.

Весной 2025 года родительский комитет искал фотографа для выпускного из детского сада.

Весной 2025 года родительский комитет искал фотографа для выпускного из детского сада.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Комментарий юриста

«Отсутствие договора не освобождает ответственности»

Ситуацию прокомментировала юрист Татьяна Руденко:

- Отсутствие бумажного договора не освобождает фотографа от ответственности. В суде отличным доказательством станут скриншоты переписок в мессенджерах, где обсуждались условия съемки, сроки и стоимость, а также чеки о переводе денег на карту. В данном случае налицо нарушение закона о защите прав потребителей.

Клиентам необходимо направить фотографу официальную досудебную претензию. Если в течение 10 дней она не вернет деньги или не отдаст готовые альбомы, можно смело подавать иск в суд.

- Там потребители вправе требовать возврат средств, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф в размере 50% от присужденной суммы за отказ решить вопрос мирно. Если же будет доказано, что женщина изначально не собиралась отдавать фотографии, ее действия могут квалифицировать как мошенничество. А это уже уголовная ответственность.

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Видео: из архива героя публикации.

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