«Она мне изменила!»: Ростовчанин пытался вернуть деньги за букет роз, узнав, что его бросила женщина

Мужчина долго выбирал цветы и купил букет красных роз за 10 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

24 июля отмечается Международный день флориста. Мария из Ростова-на-Дону работает в этой сфере ровно год. За это время 21-летняя ростовчанка столкнулась с большим количеством курьезных моментов. Она поделилась с «КП - Ростов-на-Дону» самыми яркими историями из своей работы.

«Зачем я вообще тратился?»

Однажды вечером в салон зашел солидный мужчина. Он долго выбирал цветы и в итоге взял шикарный букет красных роз за 10 тысяч рублей. Довольный покупкой, он уехал, но буквально через час вернулся.

- Он забежал в ярости, — вспоминает Мария. — Кинул букет на стол и начал кричать: «Я требую возврат, она мне изменила! Зачем я вообще тратился?».

Мария с улыбкой спросила: «Для мамы берете? Может, лучше взять пионы?» Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Оказалось, пока мужчина поехал к любимой, которая позвонила ему и предложила увидеться. Во время встречи женщина сказала, что больше его не любит и уходит к другому. Ростовчанин на эмоциях помчался сдавать цветы обратно.

- Конечно, купленные цветы возврату не подлежали. Поэтому я просто дала ему выговориться. В конце концов он успокоился, извинился и оставил букет мне. Цветы долго стояли на кухне, напоминая о том необычном случае.

«Для мамы берете?»

Иногда флористы сами провоцируют скандалы. Однажды в салон зашла пара: молодой парень и полная, не очень симпатичная женщина, которая выглядела лет на 20 старше спутника.

Парень выбирал нежные розы, а Мария решила проявить вежливость.

- Я сглупила и с улыбкой спросила: «Для мамы берете? Может, лучше взять пионы?», — вздыхает ростовчанка.

Однажды заказали траурный букет с неуместной надписью. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Безобидный вопрос обернулся настоящей катастрофой. Спутница парня побагровела от злости. Оказалось, это была его возлюбленная. Женщину так задели слова флориста, что она устроила грандиозный скандал прямо у витрины.

- Несите книгу жалоб! Где ваше начальство? - кричала покупатльеница, пока парень пытался ее утихомирить. - Какая я ему мама, у нас скоро свадьба!

Паре пришлось уйти без цветов, а Мария усвоила урок на всю жизнь: никогда не угадывать родственные связи клиентов.

Траурный букет с поздравлением

Но самая странная ситуация случилась при оформлении онлайн-заказа. В магазин поступила заявка на доставку. Клиент попросил собрать траурный букет из четырех цветов и повязать черную ленту.

- Дальше — больше. В комментариях к заказу попросили вложить открытку и написать там одно слово: «Поздравляю!».

О курьезах цветочного бизнеса в преддверии праздника рассказала ростовчанка. Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Обычно открытки с теплыми словами кладут к праздничным букетам. А вот на похороны записки писать не принято.

Мария так и не поняла, что это было. Чья-то злая шутка, попытка насолить врагу или просто глупая ошибка при оформлении?

- Но заказ я собрала по инструкции, — признается флорист. - Мне бы очень хотелось посмотреть в глаза человеку, который сделал такой заказ.

Летом спасают свадьбы

Принято считать, что продажа цветов — это исключительно сезонный бизнес, который живет только за счет весенних праздников и Первого сентября. Но Мария этот миф развеивает.

- Работы хватает круглый год, просто есть пиковые даты. Самые сумасшедшие дни — это 8 марта, День матери в конце ноября и 1 сентября. В это время мы сутками не спим.

Летом наступает небольшое затишье, так как люди массово уезжают в отпуска. Но бизнес спасает свадебный сезон. В жару ростовчане охотно скупают пышные гортензии, пионы и ромашки. Осенью спрос переходит на стойкие хризантемы, а зимой в тренде французские розы и композиции с хвоей.

жару ростовчане охотно скупают пышные гортензии, пионы и ромашки. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Средний чек за букет в Ростове сейчас составляет три-четыре тысячи рублей.

- За пять или семь тысяч можно собрать шикарную объемную композицию, которая простоит очень долго, — делится ростовчанка. — Ну а потолка цен просто нет. Мужчины часто берут огромные корзины или охапки метровых роз за 15 или 20 тысяч. Главное, чтобы потом не прибегали делать возврат в слезах.

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