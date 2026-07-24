Ниточка привела к заброшенному колодцу: Как под Ростовом раскрыли убийство мамы и сына школьника

В заброшенном колодце нашли тела. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сегодня раскрываются преступления, совершенные десятки лет назад? В чем принципы работы следователей отдела по расследованию особо важных дел Донского Следкома? И помогает ли им в работе искусственный интеллект?

В канун Дня сотрудников органов следствия РФ поговорили об этом и многом другом в студии радио «Комсомольская правда-Ростов» (89,8 FM). Гость студии – старший следователь Первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ростовской области Максим Моргуль.

Жизнь - не сериал

- Максим Николаевич, а как начался ваш путь в органы следствия. И каким было ваше первое раскрытое уголовное дело?

- Я являюсь выпускником Суворовского военного училища при МВД России. Помимо общеобразовательных предметов, нам преподавали специальные дисциплины, которые были связаны с правоохранительной деятельностью и направлены на изучение Государства и Права. Мне они нравились. И после училища я поступил на юрфак.

В процессе учебы в университете направлением своей будущей деятельности выбрал именно уголовное право. И еще студентом больше склонялся именно к работе в следствии. Возможно, свою роль в моем выборе сыграли фильмы и телепередачи о раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений. Ими как раз и занимается Следственный комитет.

В студии радио «Комсомольская правда-Ростов» – старший следователь Первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Максим Моргуль. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Так что после окончания вуза, я стал сначала общественным помощником в Зерноградском межрайонном следственном отделе, потом в Ленинском Ростова-на-Дону. Потом был назначен старшим следователем следственного отдела в город Шахты. Так постигал работу следователя с азов. А, что касается первого уголовного дела, то оно было в отношении подростков, занимавшихся кражами и грабежами.

- Раскрытием каких преступлений занимается Первый отдел СК, в котором вы сейчас работаете? Похожа ли ваши будни на события, показанные в популярном ныне сериале «Первый отдел»?

- Наш первый отдел занимается раскрытием преступлений против личности и общественной безопасности. Как правило, это уголовные дела, которые вызвали широкий общественный резонанс. Они отличаются сложностью и многоэпизодностью. Кроме того, мы занимаемся расследованием преступлений прошлых лет.

Что касается сериала, то отраженные в нем события, конечно, имеют много общего с работой настоящих следователей. В детективе показано взаимодействие нескольких силовых ведомств, в частности с оперативными службами. Та это происходит и в жизни. Но, раскрытие преступления, как правило, не вмещается в один день или в одну серию, как в сериале. В жизни все это происходит иначе.

Десять лет спустя

- Как сегодня раскрываются преступления, совершенные десятки лет назад? Давайте расскажем об этом на конкретном примере.

- Как раз в настоящее время у меня в производстве уголовное дело, события которого происходили в 2016 году. Трое его фигурантов в ноябре выследили ростовчанина, с которым у них был конфликт на почве финансов от купли-продажи автомобилей. Они совершили на него вооруженное нападение в Ростове-на-Дону. Преследовали и совершили множество выстрелов из травматического оружия. Он тоже ехал на машине и пытался от них скрыться.

Мужчина на авто пытался скрыться, а преследователи стреляли в него. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Похоже на кадр из захватывающего сериала!

- Да. Причем, мужчина смог выскочить из авто и попытался спастись уже бегством. Но преследователи его настигли и несколько раз выстрелили. Он упал на землю и перестал подавать признаки жизни. Они чкрылись с места преступления, так как были уверены, что он мертв. Однако, прибывшие сотрудники скорой доставили пострадавшего в больницу, где врачи спасли ему жизнь. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Двоих фигурантов задержали сразу. Они осуждены и отбывают свои сроки. Третьему же удалось скрыться. Он был объявлен в розыск.

- Как удалось задержать его спустя столько лет?

- Оперативники хорошо сделали свою работу. Поступила информация, что спустя годы, этот человек вернулся в Ростов-на-Дону. Он был задержан и доставлен к следователю. В настоящий момент содержится под стражей в СИЗО, с ним проводятся следственные действия.

ИИ нашел преступника

- Помогает ли ИИ или другие современные информационные технологии в вашей работе?

- Безусловно. Сегодня при раскрытии преступлений сотрудниками нашего следственного управления применяются и технологии искусственного интеллекта. Имеется и специальное программное обеспечение, разработанное в Московской академии СК России. Оно позволяет из массива видеоинформации автоматически распознать лица и ведет учет поведенческих особенностей человека. Так что новые технологии уже приносят реальную пользу в нашей работе.

- И снова давайте приведем пример...

- Яркий пример такого применения ИИ в поиске тех, кто срывался от следствия годами – задержание ростовчанина, находившегося в розыске много лет. Камера с искусственным интеллектом выявила его спустя годы среди тысяч болельщиков, пришедших на футбольный матч на один из столичных стадионов. Мгновенно был проанализирован и сопоставлен огромный пласт информации. Отправлен результат.

Фигуранта задержали, доставили в Ростов-на-Дону, где ему предъявили обвинение. Но все эти технологии – это в помощь. Все-таки ход расследования ведет именно следователь, который выбирает направление и идет к раскрытию преступления.

Мужчину вычислили по камерам на московском стадионе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Тайна забытого колодца

- А случается ли сегодня, раскрывать преступления, совершенные в условиях неочевидности – когда почти нет ни улик, ни свидетелей, как раньше?

- Конечно. Пример тому – раскрытие уголовного дела об убийстве жительницы Ростовской области вместе с ее 9-летним сыном.

Все началось с того, что женщина и ребенок пропали. Как в воду канули. Искали и родные, и знакомые. Было написано заявление об их безвестном исчезновении. Сотрудники Первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ростовской области вели скрупулезную работу. Были проведены десятки опросов, допросов, осмотров, других следственных действий. Пока, наконец, не появилась зацепка.

Были проведены десятки опросов, допросов, осмотров, других следственных действий. Пока, наконец, не появилась зацепка. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ниточка привела к заброшенному колодцу, куда убийцы и спрятали тела. Преступление было раскрыто. Душегубы задержаны. Они понесли наказание.

- Максим Николаевич, чтобы вы пожелали своим коллегам в канун профессионального праздника?

- Здоровья, веры в свои силы, новых свершений и, конечно же, крепкого тыла. Потому, что это очень важно, когда тебя понимают и ждут дома со службы.

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