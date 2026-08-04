«Все включено»: Юристы отеля Анапы пытались убедить суд, что ростовчанка сама сломала дверь шкафа, которая упала ей на голову

Ростовчанка отсудила 200 тысяч рублей у гостиницы в Анапе за рухнувшую мебель. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Анджела из Ростова (имя изменено, — прим. ред.) планировала провести майские праздники у моря. Она заранее забронировала просторный семейный номер в отеле Анапы с системой «все включено». Подогреваемые бассейны и большой спа-комплекс обошлись семье почти в 64 тысячи рублей за три дня. Женщина взяла с собой пожилых родителей, сына и маленького племянника. Семья ждала беззаботного отдыха, но реальность преподнесла неприятный сюрприз.

«Мы даже не сразу поняли, что произошло»

Распаковывать вещи уставшие с дороги туристы начали сразу после заселения. Родители присели перевести дух, а ростовчанка открыла дверцу массивного шкафа-купе, чтобы повесить кофточку.

Женщина заранее забронировала номер в отеле Анапы с системой «все включено» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ту же секунду метровая деревянная панель сорвалась с металлических петель. Она упала прямо на голову туристке и задела маленького племянника, который в тот момент крутился совсем рядом.

- У меня из глаз посыпались искры, ребенок громко закричал, — рассказала позже ростовчанка. — Мы даже не сразу поняли, что произошло.

Испуганная женщина бросилась на ресепшен. Медсестра отеля осмотрела пострадавших и выдала пакет со льдом.

- Персонал не стал вызывать скорую помощь, объяснив это тем, что в моем случае она бесполезна. Мне предложили отправиться в городскую больницу самостоятельно: на такси или рейсовом автобусе.

Гостья сама сломала шкаф из-за неосторожности

В итоге пострадавшие вызвали машину за свой счет. Остаток дня семья провела в длинных больничных очередях. Врачи диагностировали сильные ушибы головы и мягких тканей.

Распаковывать вещи уставшие с дороги туристы начали сразу после заселения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Отдых был окончательно сорван! У пожилых родителей от сильного стресса подскочило давление, а я весь вечер мучилась от болей, — вспоминает Анджела.

На следующее утро ростовчанка пришла на ресепшен. Она твердо решила съехать и потребовала вернуть всю сумму за три дня испорченного отпуска. Управляющий попросил написать заявление об отсутствии претензий к качеству услуг и предложил компенсацию в 85% от стоимости. Если она откажется писать заявление, отель вернет только 14 тысяч рублей.

Ростовчанку это не устроило. Она собрала чемоданы и решила возвращаться домой.

- Вернуть деньги добровольно отель не захотел. Значит, я подам иск в суд, — решила женщина по пути в Ростов.

В суде представители гостиницы вину отрицали. Они заявили, что гостья сама сломала шкаф из-за неосторожности. Вдобавок юристы компании постоянно жаловались на тяжелое финансовое положение бизнеса: мол, сейчас туристы не бегут отдыхать, пугают воздушные атаки и нечистое море, поэтому платить компенсации им совершенно не из чего.

Судились около десяти месяцев

- Отель обязан предоставлять полностью безопасные услуги, — объясняет юрист Татьяна Руденко, представлявшая интересы ростовчанки. — В подобных делах именно администрация должна доказывать, что клиент грубо нарушил правила проживания и умышленно испортил имущество.

Остаток дня семья провела в длинных больничных очередях. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По словам эксперта, бремя доказывания всегда лежит на исполнителе. Если на гостя падает мебель сразу после заезда, номер явно не был готов к заселению. За испорченный отдых, подорванное здоровье и отказ вернуть деньги мирным путем суд наказывает гостиницы рублем. А владельцы бизнеса в таких случаях платят крупный потребительский штраф.

Судебные тяжбы оказались долгими. Представители отеля не желали расставаться с деньгами и подавали жалобы. Рассмотрение дела и все этапы апелляции заняли около десяти месяцев. Но суд встал на сторону гостя.

В итоге инстанция обязала отель выплатить ростовчанке компенсацию. С учетом возврата стоимости путевки, накопившейся за долгие месяцы судов неустойки, возмещения за моральный ущерб, огромного штрафа и оплаты услуг юриста набежало более 200 тысяч рублей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

По дороге в Ростов Анджела поняла, что ей нужно подать иск в суд. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Читайте также

«Мама, Филя мертв!»: Под Ростовом сосед застрелил котенка на глазах у школьника и получил штраф 500 рублей

«Она клялась, что будет платить!»: Под Ростовом женщина лишилась единственной квартиры, спасая подругу