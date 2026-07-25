«Мать — почти без сознания от горя»: Как в Ростове простились с 38-летней помощницей юриста, тело которой нашли возле озера

В среду, 24 июля, в Ростове-на-Дону простились с 38-летней помощницей Стефанией. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 24 июля, в Ростове-на-Дону простились с 38-летней помощницей юриста. 8 июля она вышла из дома и бесследно пропала. Ростовчанку искали волонтеры и полиция. Поиски длились больше недели. Однако самые худшие опасения подтвердились — тело нашли далеко от дому, у озера.

«Понимали, что никогда больше не увидим»

Проводить женщину в последний путь пришли только самые близкие.

- При жизни она была очень общительной, всегда следила за собой и привлекала внимание. Но из всех многочисленных знакомых на похоронах появились лишь единицы. Возможно, потому что прощание было назначено в будний день, - делится подруга погибшей Ирина. — Пришли только я, друг, бабушка, сестра и бывший парень. А вот мама лежала дома, почти без сознания от горя.

Семья решила кремировать ростовчанку, а после — захоронить прах на Северном кладбище, рядом с другими родственниками.

В траурной рамке стояла фотография ухоженной брюнетки. Близкие принесли охапки белых и красных роз, гвоздики. На кладбище убитую горем бабушку поддерживали бывший молодой человек погибшей и Ирина.

- Она горько плакала, держала меня за руку, все время благодарила за помощь. А мы стояли с цветами и понимали, что никогда больше не увидим нашу подругу.

Проводить Стефанию в последний путь пришли только самые близкие. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Хоть чем-то помогли в этой беде»

Ростовчанку воспитывали только мама и бабушка. По словам Ирины, отца погибшая никогда не видела, а дедушка рано умер. Теперь женщины остались совсем одни. Кроме того, они столкнулись с финансовыми трудностями.

- Мы с близкими подругами скинулись, передали наличные. Я опубликовала пост в социальных сетях, поэтому знакомые тоже присылали деньги, — говорит Ирина. — Мама передавала большое спасибо. Хоть чем-то смогли им помочь в этой беде.

Семья хочет поставить достойный памятник для Стефании. Фото: Алексей ФОКИН.

Что произошло с женщиной, пока неизвестно.

- Первая экспертиза показала, что в крови нет ни алкоголя, ни запрещенных препаратов, — утверждает Ирина.

Отметим, все обстоятельства случившегося предстоит установить следователям, которые сейчас разбираются в обстоятельствах этого дела.

ВАЖНО!

Сейчас близкие собираются поставить для погибшей памятник и собирают на это средства. Если вы хотите помочь, напишите в редакцию по телефону: 8-909-409-00-00. Мы поможем связаться с семьей.

«КП-Ростов-на-Дону» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей.

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Видео: из архива героя публикации.

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