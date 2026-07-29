Вырос в абсолютном обожании: Как примерный отец из Батайска маскировался под Чикатило, убивая женщин и детей

В Ростовской области раскрыли дело маньяка, маскировавшегося под Андрея Чикатило. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 1987 году Ростовскую область охватила еще большая волна страха. Неизвестный жестоко расправлялся с женщинами и детьми. В эти годы как раз искали самого кровавого серийного убийцу прошлого века. Но как оказалось за этими зверствами стоял тот, кто маскировал свои следы под почерк маньяка Чикатило, которого поймали только три года спустя.

О подлинной истории примерного отца из Батайска рассказали в программе «Следствие вели...» с Леонидом Каневским.

Одежду развесили на ветках

В тот день батайский грибник гулял по любимой полянке и наткнулся на страшную находку. На земле лежала убитая. Эксперты быстро установили личность. Погибшей студентке Ирине (все имена изменены, — прим. ред.) было 22 года.

- На груди несчастной тлел потухший костер, — рассказывали криминалисты. — Она была задушена, а ее одежду аккуратно развесили на ветках.

28 октября бесследно исчезла воспитательница детского сада. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Сыщики переглянулись. Почерк был слишком знаком. Именно так расправлялся со своими жертвами Чикатило. Но тогда никто не догадывался, что в области появился хитрый подражатель.

Следователи начали восстанавливать картину того дня. Свидетели вспомнили, что по пути студентка нехотя села в какую-то машину. Рядом с ее телом милиционеры действительно нашли свежие следы шин.

Шариковая ручка на земле

Появилась и другая важная зацепка. Убийца забрал у жертвы дезодорант. Чикатило так никогда не делал. Следователи поняли: они ищут совершенно другого человека.

Вскоре пропала и 15-летняя Ольга. Студентка техникума ждала автобус на остановке. Транспорта не было, и она пошла пешком. Тело подростка нашли в той же лесополосе Батайска.

Во время осмотра места преступления криминалисты обнаружили в земле потекшую шариковую ручку.

- Эта мелкая деталь сузила круг подозреваемых, - озвучили в эфире. - В те годы ручки в карманах обычно носили студенты и шоферы. А Ольгу убили как раз в День автомобилиста.

Искали всем городом

Спустя месяц на той же самой автобусной остановке исчезла 10-летняя Даша. Ребенка искали всем городом, привлекали даже вертолеты. Спустя время тело нашли у Азовского канала под слоем листвы.

На той же самой остановке спустя месяц исчезла 10-летняя Даша. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На сапогах и одежде остались важные улики: заячья и овечья шерсть, а также красная автомобильная краска.

Милиционеры сразу пошли проверять местные автобазы. Разговор с механиком Виктором сильно насторожил сыщиков. Мужчина неестественно громко и наигранно сочувствовал смерти ребенка.

Оперативники подняли его личное дело. Оказалось, он был дважды судим за кражи, а в день пропажи школьницы отпросился с работы. Дома его ждала жена в декрете и двое детей, одному из которых исполнился год, а второму — три. Но прямых улик для ареста не хватало, и следствие зашло в тупик.

Роковая ошибка

Весь следующий год мужчина колесил по области. В апреле совершил нападение в Красном Сулине, в мае — в Ростове. Осенью вернулся в Батайск. Там 28 октября бесследно исчезла воспитательница детского сада.

- Мы ждали ее дома, а на другой день пошли в садик, — плакала мать пропавшей. - Никто не знал, куда она делась.

Тело дончанки достали из канала. Убийца снова забрал деньги, серьги и дезодорант. Жертва отчаянно сопротивлялась, поэтому под ее ногтями осталась чужая кожа. А главное — на одежде вновь нашли овечью шерсть и алую краску.

Ручки в карманах тогда носили в основном студенты и шоферы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сомнений не осталось. Группа захвата рванула на автобазу за Виктором, но каморка механика оказалась заперта. Сам он сбежал. Однако его машина стояла во дворе. Багажник был свежевыкрашен, а на сиденьях лежали те самые накидки из овчины.

Аплодисменты в суде

Оперативники поехали домой к подозреваемому. Поняв, что отпираться бесполезно, мать призналась, что Виктор прячется у родни в Липецке. Оперативники приехали по адресу и окружили дом.

- Сколько веревочке ни виться, конец один, — спокойно сказал он людям в форме.

Следователи выяснили, что Виктор вырос в абсолютном обожании. Родной отец был бесплоден, и от кого мать родила ребенка — в семье скрывали. Любое желание ребенка выполняли по первому зову.

Свое первое убийство он совершил спонтанно. Просто остановился на трассе и понял, что хочет лишить человека жизни. Потом начал прятать улики и косить под серийного маньяка, не снимая с головы шапку из заячьего меха.

Суд над извергом был публичным. Посмотреть в глаза чудовищу собрался почти весь город. О своих детях механик вспомнил только за решеткой. Когда судья зачитал приговор к расстрелу, люди в зале плакали и хлопали в ладоши.

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В тот день грибник гулял по любимой полянке Батайска и наткнулся на страшную находку. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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