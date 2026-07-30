Силы ПВО сбили беспилотники в небе над Таганрогом утром 30 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 30 июля силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники над Таганрогом. Их обломки упали на город, но, к счастью, удалось избежать жертв и разрушений на земле. Территория, где обнаружили рухнувшие части летательных аппаратов, оцепили.

Рассказываем, что происходит после атаки БПЛА на Таганрог 30 июля 2026.

Атака БПЛА на Таганрог 30 июля 2026: что известно

Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала о произошедшей атаке БПЛА на Таганрог около 10 часов 30 июля.

— Силами ПВО Минобороны уничтожены БПЛА над городом. Разрушений и повреждений нет, — пояснила глава города.

Место падения обломков БПЛА оцепили. Сюда прибыли специалисты экстренных служб.

Территорию, где обнаружили беспилотники, оцепили Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Атака БПЛА на Таганрог 30 июля 2026: погибшие, пострадавшие

Светлана Камбулова сообщила, что в результате происшествия никто не пострадал.

— Жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Прошу жителей и гостей нашего города не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Берегите себя и своих близких.

Что происходит после атаки БПЛА на Таганрог 30 июля 2026

В настоящее время на месте падения обломков продолжают работать экстренные службы. Готовятся к работе саперы.

— На время работы взрывотехников будет организована эвакуация жителей домов в радиусе 500 метров от места падения обломков БПЛА, — предупредила глава Таганрога.

На месте будут работать саперы Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

По ее словам, на месте жильцам объяснят, куда пройти. Она попросила людей соблюдать указания сотрудников и не приближаться к оцеплению.

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