В Таганроге во время воздушной угрозы сбили БПЛА, упавшие обломки оцеплены

Территория оцеплена, работают экстренные службы. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге оцепили территорию после падения обломков БПЛА. Об этом утром 30 июля во время воздушной угрозы сообщила глава города Светлана Камбулова.

- Силами ПВО Минобороны уничтожены БПЛА над городом. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Территория оцеплена, - прокомментировала Светлана Камбулова.

Предварительно, разрушений и повреждений нет. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

- Прошу жителей и гостей нашего города сохранять спокойствие. Берегите себя и своих близких, - добавила Светлана Камублова.

Напомним, об опасности БПЛА по городу глава Таганрога предупредила немного раньше, в 9:35. О падении обломков стало известно в 10:21. Информация о снятии угрозы пока не поступала.

Напомним, в ночь на 29 июля в Таганроге после падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина. Известно о двух пострадавших. В ночь на 30 июля более 40 БПЛА уничтожили над Таганрогом и восьмью районами Ростовской области.

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