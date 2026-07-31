За моральные страдания: Ростовчанка, которая не общалась с отцом много лет, получит миллион рублей от его убийцы

Застолье в Ростове-на-Дону обернулось трагедией для многодетной семьи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Застолье в Ростове-на-Дону обернулось трагедией для многодетной семьи. Женщина, воспитывающая четверых детей, жестоко расправилась со своим собутыльником. Теперь дети будут расти без мамы, а сама ростовчанка проведет долгие годы в колонии.

Беседа переросла в конфликт

Мария (имя изменено, — прим. ред.) тянула на себе всю большую семью. Она работала неофициально, растила четверых детей и ухаживала за старенькими больными родителями. Ее отец — ребенок войны, который с трудом передвигается. При этом сама ростовчанка не отличалась крепким здоровьем: у нее было несколько хронических заболеваний.

Разъяренная женщина схватила то, что первым попалось под руку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

4 июня прошлого года она решила отдохнуть в компании знакомых. Среди них был и Виктор.

- В какой-то момент беседа переросла в конфликт. Нетрезвый гость начал сыпать грубыми оскорблениями, — дала показания Мария.

Разъяренная женщина схватила то, что первым попалось под руку металлическую трубу и кухонный нож. От полученных травм мужчина скончался.

Осознав случившееся, ростовчанка даже не пыталась скрыться. На следствии она полностью признала вину и искренне раскаялась.

Ей нужно лечиться, а не сидеть

На суде Мария горько плакала и просила о пощаде. Она умоляла учесть ее подорванное здоровье и сложную судьбу родных.

- Это спонтанный поступок, — защищал ростовчанку адвокат. — Мужчина сам спровоцировал конфликт грубостью. Она не готовилась к преступлению. Пожалуйста, проявите гуманизм: ей нужно лечиться, а не сидеть в камере.

Мария решила встретиться со знакомыми и выпить. Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Неожиданный поворот случился, когда в суде появилась родная дочь погибшего Виктора. Женщина давно не общалась с отцом, не знала о его судьбе и прямо заявила, что он злоупотреблял спиртным. Однако все же подала иск к Марии и потребовала выплатить миллион рублей за моральные страдания из-за потери родителя.

Суд встал на сторону потерпевшей и обязал осужденную выплатить эту сумму.

Осенью районный суд приговорил Марию к девяти годам лишения свободы. Женщина посчитала наказание слишком суровым и подала апелляцию. Но середине января Ростовский областной суд заново изучил все материалы и оставил приговор без изменений.

Ближайшие девять лет мать четверых детей проведет в исправительной колонии общего режима.

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Осознав случившееся, ростовчанка не пыталась скрыться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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