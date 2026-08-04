Моральный вред за сбитую собаку: Под Ростовом хозяин стаффорда отсудил у пострадавшего в ДТП мотоциклиста 40 тысяч рублей

Под Ростовом пострадавший в ДТП заплатит за покупку нового щенка стаффорда. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Четырехлетний американский стаффордширский терьер был любимцем семьи из города Волгодонска Ростовской области. Летом хозяин вывел его на очередную прогулку. Но тогда и подумать не мог, что она закончится гибелью животного, больничной койкой для случайного водителя и судами, которые длились полтора года.

«Он жил с нами четыре года»

В августе 2024 года Олег (все имена изменены, - прим. ред) выгуливал питомца вдоль дороги. Внезапно стафф увидел птицу и резко дернул поводок в сторону проезжей части. Карабин не выдержал. Животное выскочило на дорогу.

- Пес погиб на месте, — рассказал позже хозяин. — Он жил с нами четыре года, моя семья к нему очень привязались.

Удар был такой силы, что мотоциклист потерял управление и опрокинулся. Мужчина получил серьезные гематомы. С места аварии его увезли в больницу на скорой. Сильно пострадал и двухколесный транспорт.

Владимир посчитал, что во всем виноват владелец животного. Он потребовал оплатить ремонт байка — 58 300 рублей, а также компенсировать моральный вред.

Олег потребовал взыскать с мотоциклиста 10 тысяч рублей за покупку нового щенка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Моральный вред за сбитую собаку

Однако хозяин собаки подал встречный иск.

- Прошу взыскать с водителя 10 тысяч рублей за покупку нового щенка и 50 тысяч рублей за душевные страдания семьи, — говорилось в документе.

Сначала районный суд встал на сторону водителя. Всю вину возложили на владельца терьера. Записи с камер подтвердили: Владимир ничего сделать не мог, собака выбежала слишком резко. Мужчину обязали выплатить мотоциклисту более 200 тысяч рублей. В эту сумму вошли оплата ремонта, моральный вред, услуги юристов и дорогие экспертизы.

Но хозяин погибшего пса не сдался и подал апелляцию. В Ростовском областном суде он доказал, что собака была на поводке, а поломка карабина — это случайность, а не вина человека.

Суды шли полтора года. Водитель действительно ничего не нарушал. Но мотоцикл — источник повышенной опасности. Значит, человек за рулем отвечает за любой вред. Даже если его вины в аварии нет.

В итоге суд решил: виноваты оба. Хозяин собаки по-прежнему должен оплатить ремонт байка и компенсировать ущерб водителю.

Но теперь и мотоциклисту придется раскошелиться. Суд обязал его выплатить владельцу стаффа 10 тысяч рублей за погибшего пса и 30 тысяч рублей за моральные страдания.

В итоге суд решил: виноваты оба. Фото: Ольга ЮШКОВА.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Водитель платит почти всегда»

Чтобы разобраться в решении суда, мы попросили прокомментировать ситуацию ростовского юриста Татьяну Руденко.

- Люди часто забывают, что любой транспорт по закону является источником повышенной опасности, — объясняет эксперт. — Водитель несет ответственность за вред, причиненный чужому имуществу, даже если ехал без нарушений. А собака по гражданскому кодексу — это имущество. Мотоциклист сбил пса и причинил ущерб. Избежать выплат он мог только в одном случае: если бы доказал грубую неосторожность хозяина.

По словам юриста, сломанный карабин на поводке суд признал обычной случайностью, а не грубой. Поэтому водитель обязан компенсировать потерю питомца. При этом хозяин собаки тоже виноват, так как не удержал животное и спровоцировал аварию с пострадавшим. Взаимные выплаты в такой ситуации — отличный урок для всех участников дорожного движения.

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