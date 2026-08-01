Ищите женщину: Чем закончился спор двух мужчин из-за девушки в Ростове

Когда слова закончились, в ход пошел нож. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Ростова выясняет детали конфликта, разыгравшегося в Октябрьском районе в первый день августа. Выяснение отношений между двумя соперниками перешло в нарушение закона, когда в ход пошло холодное оружие. Одного из участников ссоры экстренно доставили в больницу, а его визави задержали.

Тихий день, громкое задержание

Субботний день в Октябрьском районе Ростова был нарушен звонком в дежурную часть, после чего по указанному адресу немедленно выдвинулся наряд.

Детали уличной стычки восстановили оперативно. На месте происшествия сотрудники выяснили, что между двумя мужчинами возникла бытовая ссора. Договориться мирно не получилось, и спор перерос в потасовку, во время которой один из ее участников достал нож и несколько раз ударил оппонента.

Нашли подозреваемого быстро. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пострадавшего экстренно госпитализировали. Угрозы жизни сейчас нет. Второго мужчину удалось задержать сразу же. Его доставили в территориальный отдел полиции, где с ним сейчас продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. В ближайшее время действиям задержанного дадут правовую оценку и примут процессуальное решение.

По данным источника «КП — Ростов-на-Дону», причиной, заставившей одного из мужчин схватиться за нож, стала девушка.

Получившему ранения мужчине медики оказали помощь. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пошел в магазин, чтобы вызвать скорую помощь

Желание доказать свою правоту или отстоять «честь дамы» слишком часто толкает участников конфликтов на непоправимые поступки. Например, недавно под Ростовом 47-летний мужчина до смерти зарезал соседа, который годами оскорблял его жену и называл ведьмой, искренне веря, что она насылает на него порчу. Сельчанин пытался уладить спор словами, но однажды не выдержал — суд отправил его в колонию особого режима на 11 лет.

Ростовчанина доставили в полицию. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Другая история и вовсе началась с невинной переписки в женском чате: беременная ростовчанка уснула, а ее муж голосовым сообщением ответил подруге жены, уточнявшей насчет забытой кофты. Гражданский супруг той самой приятельницы воспринял диалог как вторжение в личные границы и вызвал соперника на улицу. Словесная перепалка закончилась ударами ножа. Раненый, не желая тревожить беременную жену, сам добрался до магазина и попросил вызвать скорую. Агрессору назначили три с половиной года лишения свободы.

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