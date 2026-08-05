«Мы боимся говорить ему об этом»: Отец девочки из Ростовской области, погибшей при атаке БПЛА на Архипо-Осиповку, находится в зоне СВО

В Ростовской области будут прощаться с малышкой, погибшей во время атаки БПЛА на Черном море. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ростовской области 6 августа простятся с пятилетней девочкой, которая погибла в результате атаки БПЛА на село Архипо-Осиповка. Отец малышки находится в зоне спецоперации, родные боятся говорить ему о трагедии. «КП-Ростов-на-Дону» пообщалась с сестрой бойца, тетей погибшей девочки.

Пострадавших людей доставили в больницу. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Ехала на море такая счастливая!»

Вражеские дроны атаковали популярный курорт 3 августа. Это случилось в самый разгар дня, когда на побережье было много отдыхающих. Как пишет «КП-Кубань», по последним данным, 8 человек погибли, 58 получили ранения. Среди жертв — два ребенка из Ростовской области.

Погибшим малышам — девочке и мальчику — было пять и шесть лет. Они жили по соседству, ходили в один и тот же детский сад. Их родители давно дружили семьями и этим летом решили вместе отдохнуть на Черном море.

Мальчик поехал с обоими родителями, девочка — с мамой. Ее родители уже не живут вместе, у папы - другая семья, но он и его родственники участвовали в жизни малышки.

- Племянница ехала на курорт такая счастливая. Ведь она впервые в жизни должна была увидеть море! - рассказала тетя погибшей девочки Ирина.

По последним данным, в результате атаки БПЛА погибли восемь человек Фото: Ольга ЮШКОВА.

«Ручки и ножки посекло осколками»

Когда началась воздушная атака трое взрослых и двое малышей отдыхали на берегу. В результате происшествия все они получили травмы и были госпитализированы.

- Сначала нас сказали, что племянница без сознания, ручки и ножки посекло осколками.

Позже семье сообщили, что девочка скончалась. У мамы ребенка были травмированы глаза. Женщине и ее друзьям-супругам понадобилась операция. Взрослые выжили, но каким же страшным ударом стала для них смерть детей.

- Тяжело говорить о нашей малышке в прошедшем времени. Она была жизнерадостным ребенком, любила игрушки и киндер-шоколадки, пела песню «Катюша» и постоянно танцевала — я была уверена, что она будет заниматься хореографией.

С ребенком простятся 6 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Похороны девочки состоятся 6 августа в ее родном городе. Известно, что у ее мамы есть еще четверо детей — двое ходят в детсад, еще двое — в школу. На море женщина поехала только с одной дочкой, остальные детки остались с бабушкой и дедушкой. Что касается второй семьи, то кроме погибшего сынишки у них есть еще двое взрослых детей.

Для бойца СВО погибшая девочка была единственным родным ребенком.

- Мой брат не знает о случившемся, мы боимся говорить ему об этом. Сообщим уже после похорон или когда он приедет в отпуск.

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