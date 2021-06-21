«Вы все нищеброды»: на Дону малолетняя дочь блогера устроила грандиозный скандал в детском лагере

В конфликте, который произошел между ребятами в детском лагере, теперь разбираются взрослые Фото: Олег УКЛАДОВ

В одном из детских оздоровительных летних лагерей Ростовской области в начале первой смены произошел большой скандал, в котором сейчас разбираются надзорные органы.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 13-летняя Алина (все имена изменены – прим. ред.) приехала сюда вместе с 11-летним братом Ваней по путевке от социальных служб. Впрочем, на таких же льготных условиях здесь отдыхали и другие дети.

Однако уже через несколько дней после заселения Алину и Ваню забрала домой мама. Женщина объяснила это тем, что ее детей избивали и унижали подростки постарше. Позже дончанка написала заявление в правоохранительные органы. Сейчас в ситуации разбираются прокуратура, полиция и Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области.

ПЮРЕ НА ГОЛОВЕ

Источник издания в правоохранительных органах региона сообщил, что у Алины и Вани действительно были конфликтные отношения с другими детьми. Так однажды девочку за плечи схватил 16-летний школьник, который уже не раз попадал в полицию. После этого инцидента у Алины осталась на плече ссадина, а обидчика школьницы отправили домой.

- Опекуны подростка были поставлены в известность о случившемся. Им объяснили, почему пребывание лагере прервано, - пояснил собеседник издания.

Но эта мера не помогла прекратить конфликты. Спустя пару дней брата Алины толкнули на детской площадке. Мальчик упал на землю, но, к счастью, серьезных травм не получил. Ребенок отделался ушибами.

Происходили с братом и сестрой и другие неприятные инциденты в столовой. По словам источника издания, в детей часто кидали еду, а один раз Алине опрокинули на голову тарелку с пюре. Собственно, после этого мать была вынуждена забрать детей домой.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ

Однако, по словам источника издания, Алина, в большей степени, Ваня – в меньшей, - сами провоцировали детей. Так, в первый же день заезда Алина сказала , что она – не ровня другим ребятам, находящимся в лагере. И тут же объяснила, почему.

- У нас с вами разные статусы. Вы бы знали, кто моя мама, - сказала гордо девочка.

И тут же громко и важно добавила: «Моя мама – блогер!».

Не по нраву школьнице пришлось не только общество, в котором ей предстояло «вращаться» ближайшие недели, но и комната, в которой ее поселили.

Так, Алина придирчиво отнеслась к шкафу для одежды и к открытой тумбочке. Последнюю даже сфотографировала и отослала маме. А женщина, в свою очередь, опубликовала снимок в соцсетях и написала критический пост о состоянии мебели в детском лагере.

По словам источника издания, тумбочку Алине заменили, а потом и вовсе перевели ее в другой отряд. Но и на этом история не закончилась. Чуть позже Алина заявила 16-летнему подростку, что он – нищеброд. После этого, собственно, на ее плече и появилась злополучная ссадина, а отдых в лагере для мальчика закончился.

А коленки Вани "украсили" синяки после того, как он очень грубо обозвал сестру одного из ребят.

По словам источника издания, в детских конфликтах теперь разбираются взрослые. Так, в лагере с проверками уже побывали представители различных ведомств. Но пока никакого процессуального решения они не приняли.

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