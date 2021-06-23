Депутаты городской Думы обсудили развитие ростовских парков

Депутаты держат под контролем развитие парков в Ростове-на-Дону. Фото: пресс-служба городской Думы

Парки культуры и отдыха в донской столице всегда находились и находятся под пристальным вниманием депутатов городской Думы. Как отметил заместитель Председателя городской Думы Сергей Сухариев, парковые зоны играют большую роль в жизни нашего города.

– Это - то место, в котором ростовчане любят проводить свободное время, отдыхать со своими детьми, общаться с природой. На сегодняшний день городские парки культуры и отдыха выглядят достойно. Депутаты городской Думы уделяют очень большое внимание развитию этих зон. Отмечу, что в 2020-ом году на финансирование и содержание парков было выделено 376 миллионов 199 тысяч рублей. И в течение года на благоустроительные работы выделялись дополнительные средства. А в 2021-ом году уже выделено 410 миллионов 738 тысяч рублей, - прокомментировал депутат Сергей Сухариев.

Он также отметил, что в течение года в ростовских парках проводятся более трех тысяч мероприятий, - это и досуговые, и концертные программы.

О состоянии парков донской столицы на шестом заседании городской Думы депутатам рассказала начальник Управления культуры города Яна Пилявская. Она сообщила, что на территории Ростова действуют 9 муниципальных парков культуры и отдыха. Из них пять бюджетных, два автономных, а два переданы в долгосрочную аренду.

Кроме того, большую работу по организации массового отдыха горожан и гостей донской столицы проводит Ростовский-на-Дону зоопарк. Общая же площадь муниципальных парков культуры и отдыха, а также зоопарка, составляет 168,7 гектара.

ЧТО СДЕЛАНО

Несмотря на то, что сегодня городские парки радуют глаз отдыхающих в них, администрация города продолжает вести активную работу по благоустройству этих зон.

Так, в парках «Дружба» и им. В. Черевичкина в минувшем году были установлены детские игровые комплексы, в парке «Дружба» - спортивный уличный тренажёр, в парке 1 Мая приобретены сценический комплекс и 30 садовых диванов, в парке им. М. Горького отремонтированы подпорные стены и плиточное покрытие, два фонтана возобновили работу. Созданы дизайн-проекты благоустройства общественного пространства территорий в парках «Дружба» и им. Октября.

В 2020 году за счет инвестора на территории парка «Левобережный» был построен фонтан стоимостью более 80 млн рублей.

В парке Островского действуют крупный аттракционный комплекс с более чем 40 аттракционами, веревочный парк, страусиное подворье, клуб пейнтбола и лазертага, трасса для проката картинга и полноценная теплица, в которой ежегодно выращиваются свыше 40 000 цветов-летников.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЛАНЫ

В ближайшем будущем в двух ростовских парках будут реализованы проекты инициативного бюджетирования «Сделаем вместе». Так, в парке 1 Мая благоустроят пешеходную зону, а в парке Островского появится открытая спортивная площадка с тренажерами.

В данный момент, разрабатывается проектно-сметная документация по благоустройству парков им. М. Горького и «Дружба».

Вместе с тем, износ аттракционного хозяйства ростовских парков составляет 85%, а обеспеченность донской столицы парками остается на низком уровне.

Так, по словам депутата Сергея Сухариева, необходимо заняться системной работой по планированию новых парковых зон на территориях строящихся микрорайонов.

Кроме того, был проанализирован опыт других регионов по созданию и деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих полноценное развитие городских парков, Такая организация, уверены специалисты, должна быть создана и в Ростове.

Городское Управление культуры прошлым летом провело комплексное социологическое исследование деятельности парков культуры и отдыха, в котором приняли участие эксперты и горожане. Были внесены предложения по развитию и совершенствованию парков с учётом их специфики. На основе этого исследования был составлен рейтинг парков культуры и отдыха по 50 критериям, а также разработана единая стратегия управления городскими парками на период до 2030 года.

В принятом по итогам обсуждения решении городской Думы Управлению культуры города поручено утвердить Стратегию управления парками города Ростова-на-Дону на период до 2030 года и завершить в текущем году разработку проектно-сметной документации по благоустройству парков им. М. Горького

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