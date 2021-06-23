Как будет развиваться инфраструктура новых районов Ростова, обсудили депутаты гордумы

Депутаты обсудили план строительства школ и детских садов в новых микрорайонах Ростова. Фото: пресс-служба городской Думы Ростова-на-Дону

Одной из важных повесток минувшего заседания городской Думы Ростова-на-Дону стала тема строительства социальных объектов в новых микрорайонах города. Во время доклада перед депутатами директор Департамента координации строительства и перспективного развития Ростова Юрий Черевиченко подчеркнул, что работа по созданию развитой инфраструктуры в новых жилых массивах ведется планомерно и целенаправленно.

Так, в прошлом году были построены и введены в эксплуатацию два детских сада на 420 мест: в жилом комплексе «Соловьиная роща» на 120 мест и в микрорайоне «Вересаево» на 300. В этом году планируется завершить строительство еще 5 детских садов на 645 мест, в том числе 140 мест для детей в возрасте до трех лет (двух в VI микрорайоне жилого района «Левенцовский», а также в X микрорайоне Западного жилого массива, в районе Ростовского моря и на ул. Ларина). А уже в мае этого года заключили муниципальный контракт на строительство второго детского сада на 300 мест в «Вересаево». Также сейчас ведется проектирование детсада в «Красном Аксае». Это дошкольное учреждение будет рассчитано на 100 мест.

НОВЫЕ ШКОЛЫ

Кроме того, подходит к концу строительство школы на Вересаева - Берберовской. В апреле заключили муниципальный контракт на строительство школы на 1650 учащихся в микрорайоне Южного федерального университета на Зорге. Закончена разработка проектно-сметной документации на строительство трех школ: на 1100 учащихся в V микрорайоне и на 1275 учащихся в VI микрорайоне жилого района «Левенцовский», а также на 1340 мест в районе Ростовского моря.

В планах - реконструкция здания общеобразовательной организации по улице Аксайской, где разместятся начальная школа на 100 учащихся и детский сад на 40 мест. Ведется проектирование строительства школы на 1200 учащихся на территории военного городка № 140.

Отметим, что для обеспечения перспективных жилых районов объектами социальной инфраструктуры совместно с застройщиками планомерно ведется формирование «дорожных карт» по созданию таких объектов на этих территориях.

Так, уже утверждена «дорожная карта» по созданию объектов социальной и транспортной инфраструктуры на территории «Суворовского» до 2024 года.

Застройщик взял на себя обязательства по проектированию и строительству объектов образования. В настоящее время завершено проектирование двух детских садов на 280 и 320 мест. После получения положительного заключения государственной экспертизы застройщик планирует приступить к их строительству до конца текущего года.

Кроме того, заключен договор на разработку проектно-сметной документации на строительство школы на 1600 учащихся. Начать ее строительство планируют в следующем году.

А в 2023 году намерены создать проект еще одной школы на 850 мест. Также застройщиком ведется проектирование многофункционального спортивного манежа и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Идет разработка плана мероприятий по созданию объектов социальной инфраструктуры на территории V, VI и VIII микрорайонов жилого района «Левенцовский» на период до 2026 года.

Инвестор взял на себя обязательства по проектированию в IV микрорайоне школы на 550 учащихся, двух детских садов на 140 и 95 мест, а также поликлиники на 500 посещений в смену, а в IX микрорайоне – школы на 900 учащихся и двух детских садов на 220 и 120 мест. Приступить к строительству социальных объектов в этих микрорайонах планируется к 2024 году.

До конца этого года планируется завершить проектирование строительства амбулаторно-поликлинического учреждения на 500 посещений в смену в границах улиц Еременко – Еляна – Ткачева – Солженицына.

В принятом депутатами решении городская Дума поручила Департаменту координации строительства и перспективного развития города Ростова до 24 декабря этого года завершить строительство детских дошкольных учреждений в X микрорайоне Западного жилого массива (на 110 мест), в VI микрорайоне жилого района «Левенцовский» (двух по 140 мест), в районе Ростовского моря (на 190 мест) и на ул. Ларина (на 65 мест), а также проектирование строительства школы на 1200 учащихся на территории военного городка № 140.

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