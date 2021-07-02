Коронавирус в Ростове-на-Дону на 2 июля 2021: еще 232 человека подхватили опасный вирус

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 232 человека Фото: "КП" Архив

Коронавирус в Ростове-на-Дону на 2 июля 2021 — заразился еще 101 житель. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 232 человек. Общее число зараженных составило 99 540.

Новые случаи выявили в 46 городах и районах области. Среди заболевших 42,8% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31% – от 46 до 65 лет; 12,9% – от 66 до 79 лет; 3,4% – старше 80 лет; 9,9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 1 581 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 20 человек.

За сутки выздоровели 53 зараженных. За все время от ковида вылечились 90 162 зараженных.

Подтвердилась смерть одного инфицированного. Это женщина в возрасте 74 лет с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 674 человека.

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