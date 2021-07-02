Клуб ФНЛ «Чайка» перевели в низший дивизион за организацию договорных матчей

РФС признал договорными три матча. Фото: ФК "Чайка".

ФК «Чайка» перевели из футбольной национальной лиги в низший по рангу дивизион — профессиональную футбольную лигу. РФС наказал песчанокопский клуб за проведение договорных матчей. Решение было принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета.

Договорными признали три матча 2008 года. Два из них прошли в рамках Олимп-Первенства России по футболу — «Чайка» – «Ангушт» (5:0) и «Чайка» — «Дружба» (1:0). Сговор установили и при проведении игры 1/32 финала Кубка России по футболу между «Чайкой» и «Армавиром». Результаты матчей были аннулированы, а позже песчанокопскому клубу присудили поражение.

— В соответствии с частью 2 статьи 124.2 Дисциплинарного регламента РФС за организацию договорных матчей в футбольных соревнованиях принято решение перевести ФК «Чайка» в низший по рангу дивизион, - говорится в решении Российского футбольного союза.

Наказали и тех, кто был замешан в организации договорного матча между «Чайкой» и «Ангуштом». Исполнительному директору «Чайки» Олегу Баяну и арбитру Сергею Костевичу пожизненно запретили заниматься футболом. Инспектора Валерия Булыгина на пять лет отстранили от любой деятельности, связанной с футболом.

«КП-Ростов-на-Дону» обратилась за комментарием в ФК «Чайка». В клубе пообещали представить свою развернутую позицию позже.

— Мы видели решение КДК РФС. В ближайшее время клуб выступит с официальнм комментарием относительно сложившейся ситуации, — прокомментировали в «Чайке».

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