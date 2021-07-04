Это вам не «Доктор Хаус» и не «Клиника»: студент меда рассказал о парах в морге и отработке на человеческих органах

Студентам даже самим приходится искать "пациентов" на экзамен Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Каждый год сотни абитуриентов в Ростовской области подают документы в медицинский институт. Вчерашние школьники мечтают стать первоклассными хирургами, разработать лекарство от рака или открыть свою частную клинику. А пока — это очень целеустремленные и бесстрашные ребята, которые знают, что учиться в Меде — не мед и не сахар.

Через несколько лет пыл многих остывает (ладно уж, не всем быть изобретателями!), но желание быть классным специалистом остается. В реальной жизни будни начинающего медика оказались совсем не такими радужными, как они себе рисовали. Студент педиатрического факультета Олег Шурышев рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что ждет будущих медиков. Спойлер: никакой сериальной романтики.

«ЗАБОЛЕЛ И НЕ ПРОШЛО»

Меня зовут Олег, мне 22 и я… будущий врач. Возможно, финал этой фразы в иных обстоятельствах звучал бы более радостно и важно. Но пока мои ровесники мечтали быть бизнесменами и продюсерами, я лечить людей. Мама - медик с многолетним стажем, конечно же, считала, что это как ОРВИ - обязательно пройдет. Но нет: года шли, а детская мечта стала осознанной целью.

Я сдал стандартные для меда экзамены - химию, биологию, математику, русский, а внутренние экзамены в самом вузе отменили, чему я был несказанно рад. И вот — я студент медуниверситета. Друзья подкалывали:

- Ну что, будешь как доктор Хаус в сериале - важным дядькой в белом халате?

- Наивные, встретимся в поликлинике, - отшучивался я.

Шутки шутками, но киношной романтикой в меде и не пахнет. Первые три курса ты проходишь общие предметы. Но постепенно добавляются и профильные — например, физиология, анатомия. Вот тогда-то и происходит погружение в профессию.

Благодаря тому, что в 80-е годы люди завещали свои тела науке, у студентов-медиков сегодня есть препараты для изучения Фото: Олег УКЛАДОВ

РАЗРЕШИТЕ ПРОПАЛЬПИРОВАТЬ?

Сейчас я учусь уже на четвертом курсе. Ближайшие два года определенные экзамены студентам приходится сдавать при помощи добровольцев. Спокойно: никаких манипуляций скальпелем! Но на экзамене по терапии пальпировать (то есть прощупывать) селезенку, почки и прочие органы — пожалуйста.

Людей, которые работают «подопытными» в меде нет. И если на обычных парах мы можем проводить манипуляции на одногруппниках, то экзамен - это уже другая история. За 20 минут до начала мы надеваем белые накрахмаленные халаты, очки для солидности — и образ серьезного и уверенного врача почти готов. Финальный штрих – сияющий стетоскоп на шее добавляет +5 к карме, и значительно увеличивает шансы уговорить потенциального добровольца. Ловим мы их на улице.

Как дикие гепарды чувствуем цель за много метров.

- Смотрите, - кричу я однокурсникам. - Идет мужчина, кажется, он в хорошем настроении. Давайте подойдем! Увидев наши белые халаты, он почтительно улыбнулся. Бедный, он еще не знает, что через считанные минуты будущие медики станут такими же прилипчивыми как операторы колл-центра, навязывающие услугу. Через несколько минут отрабатываем последнее возражение «потенциального клиента», и дорогой наш Николай Степанович — мужчина средних лет с явными признаками сердечно-сосудистых проблем — согласился: «Ладно, ведите!», - говорит от тяжелым голосом.

А если серьезно, мы просто детально объясняем, что будет происходит с человеком. Рассказываем, что пальпация только звучит ужасающе, на самом деле, это обычная манипуляция при осмотре врача, и ведем «жертву» на осмотр. Ну а что? Приходится брать ситуацию в свои руки — никто нам не найдет «пациентов для экзамена.

"Мы изучали строение скелета на настоящих костях, которые достались университету еще в середине прошлого века" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МОРГЕ НЕКОТОРЫЕ УХОДЯТ ПОД СТОЛ

В первый раз я побывал в морге во время пары патологической анатомии на третьем курсе. Мы очень долго просили нашего преподавателя показать нам реальный пример, как человек устроен внутри. Многие друзья говорили мне: «Фу! В морге же воняет формалином, и всюду мертвые». На самом деле обстановка там не такая уж и пугающая, особенно когда цель – не изучать мистику и эзотерику с томиком Гоголя, а готовиться к работе с живыми людьми.

Наш преподаватель, был практикующим патологоанатомом. И да, они не жуют бутерброды и не кладут его рядом с мертвым телом, и большую часть времени заполняют бумаги. Прямо во время пары ему позвонили, чтобы сказать, что в морг привезли тело для экспертизы. Уже через 30 минут я стоял в помещении, где и вправду был специфический аромат. Композиция из базовых ноток формалина, раскрывалась нотками пыльных папок с бумагами, и завершалась и шлейфом из страха моих однокурсников.

Коктейль на любителя. Но не все так страшно: аромат формалина перестаешь замечать через 10 минут. Еще бы, вскрытие то началось. Доктор оперировал, и попутно рассказывал, что где находится, и почему у пациентки такой диагноз.

Женщина наблюдалась в больнице при нашем университете, но сердце не выдержало, - на этих словах преподаватель берет ее сердце в руки и показывает нам.

Проверку на стойкость нервной системы прошли не все. Наша однокурсница Катя сошла на станции «Потеря сознания и тошнота». Когда она пришла в себя, призналась, что ей стало жаль эту женщину, и она потеряла сознание. На самом деле моральной стойкости очень трудно научить - она приходит только с годами. Врачу в какой-то степени нужно стать немного циником. Это не значит, что он перестанет помогать людям - нет. Это нужно для того, чтобы отключить эмоции и грамотно поставить диагноз. Именно поэтому многие говорят, что врачам нельзя лечить своих родных и друзей. Раньше я думал, что это глупость, а теперь понимаю — тут есть какая-то логика.

"Мы изучали строение скелета на настоящих костях, которые достались университету еще в середине прошлого века" Фото: Алексей БУЛАТОВ

СПАСИБО ЗА ПОЧКУ!

В морге мы побывали только на третьем курсе, но с реальными органами человека столкнулись еще на втором. В тот год у нас был курс анатомии: он делился на три семестра: кости, органы и нервы. Итак, блок первый - «Кости». На паре преподаватель открыл ключом старую дверь кладовой и вынес оттуда пыльную коробку, а в ней - настоящие кости человека. Все детально сохранилось в архивах 50-летней давности.

- Ничего себе! - подумал я. - В последний раз я собирал такой скелет лет восемь назад. Сначала был череп, потом кость левой и правой руки, потом ноги, и так по списку. 20 номеров журнала «Загадки человеческого тела» - это вам не хухры-мухры!

Вторая часть курса – органы. После настоящих костей оставалось только догадываться что же будет дальше. Преподаватель выносил канистры с формалином одну за одной. В них - человеческие органы, которые еще в далеких нам 80-х жертвовали для науки советские граждане. Благодаря формалину препараты сохранены почти в первозданном виде. Тогда так еще можно было делать - желающий подписывал документ о том, что после смерти его тело будет отдано на благо науки. Спасибо им — инициативным товарищам! Благодаря их щедрости мы, студенты-медики, можем изучать медицину детально, чтобы в будущем стать профессиональными врачами и спасти не одну жизнь, может даже внуков и правнуков тех, кто пожертвовал свои органы.

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