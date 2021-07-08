Новости ФК «Ростов» из Австрии: как изменилась команда во время сборов

Предсезонные сборы идут с 13 июня. Фото: ФК "Ростов".

Новости ФК «Ростов» появляются во время сборов не реже, чем во время сезона. Болельщики продолжают следить за жизнью команды — трансферами и товарищескими матчами. Рассказываем о самых важных из них.

Последние новости ФК «Ростов» и радовали и огорчали. В первом случае речь идет о товарищеском матче со словенским клубом «Мура». До игры в копилке «желто-синих» были только поражение «Динамо-Загреб» и ничья с венгерским «Фехерваром». 1 июля ростовчане показали достойный футбол и заслужили победу. На 15-й минуте Али Соу получил отличный пас о Хашимото и забил первый матч. Во второй половине игры «Ростов» не отдал лидерство, хотя Карпин полностью поменял состав. Компличенко выполнил дубль, еще один удар нанес по воротам «Муры». Болельщики ликуют — счет составил 4:0.

Однако некоторые новости ФК «Ростов вызвали неоднозначную реакцию. Команду покинул Алексей Козлов, который играл за «Ростов» с лета 2019 года. Болельщики считали Козлова эффективным игроком и «настоящим трудягой». Но, как отметили многие фанаты, видимо команда взяла курс не просто на обновление, но и омоложение состава. Сам же Козлов поблагодарил болельщиков за поддержку, но отметил, что «пора двигаться дальше».

Еще одна новость — уход из «Ростова» защитника Арсения Логашова. После возвращения в команду Логашов принял участие в 33 играх и забил гол на матче с «Зенитом». Минувший сезон он провел в аренде в «Химках».

Другой футболист Данила Ведерников перешел в аренду в астраханский «Волгарь». Правда большой новостью этот трансфер не стал. Ведерников уже играл за «Волгарь» в прошлом сезоне.

Напомним, следующий товарищеский матч «Ростова» пройдет 8 июля. «Желто-синие» встретятся с сербским «Партизаном».

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