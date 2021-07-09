Погода на выходные 10 и 11 июля 2021 года в Ростове-на-Дону: жуткая жара ожидает ростовчан на выходных

В Ростовской области на выходных будет очень жарко Фото: "КП" Архив

Погода на выходные 10 и 11 июля 2021 года в Ростове-на-Дону будет очень жаркой. В город после затяжных осадков вернется жара и духота. Публикуем прогноз донских синоптиков.

10 июля на термометре будет плюс 31-32 градуса. Во второй половине дня и вечером будет особенно жарко. Скорость ветра составит 8-11 метров в секунду. Он будет дуть с севера и северо-востока.

По Ростовской области в этот день будет стоять жуткая жара. Спасатели даже предупредили о высокой пожароопасности в некоторых районах региона. Ветер будет дуть со скоростью 10-12 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 29-30 градусов.

11 июля в Ростове ожидается до плюс 29-32 градусов. Днем синоптики прогнозируют привычную для донской столицы летнюю жару, небольшая облачность возможна во второй половине дня. Ветер северо-восточный - до 5-7 метров в секунду. Возможны порывы до 8-9 метров в секунду.

По Ростовской области ожидается небольшая облачность. В отдельных районах могут пройти небольшие дожди. На термометре будет плюс 28-33 градуса. А по югу и востоку - до плюс 35.

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