Алексей Логвиненко потребовал навести порядок на рынках Ростова-на-Дону

Алексей Логвиненко: «Мы уже два года ведем непрерывную работу в городе по наведению порядка на рыночных объектах». Фото: пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону

Состояние рынков Ростова-на-Дону стало предметом серьезного разговора во время совещания, которое прошло в Администрации города под председательством Алексея Логвиненко. В рамках встречи были подняты острые вопросы, которые требуют серьезных решений.

«НУЖНО СДЕЛАТЬ КРАСИВО И КАЧЕСТВЕННО»

- Мы уже два года ведем непрерывную работу в городе по наведению порядка на рыночных объектах, - начал встречу Алексей Валентинович. - Здесь торгуют рядом c грязью и разбитым асфальтом, стоят ржавые павильоны, и их 30 лет не могут реконструировать! Бизнес зарабатывает, но абсолютно не хочет вкладываться в реконструкцию рынков. Моя задача - чтобы торговля была качественной, современной, и соблюдались охранные зоны. Чтобы понятие Центрального рынка, как доминанты центра города, соответствовало столице Юга России, а не шалману 90-х годов. Об этом, кстати, губернатор сказал еще зимой.

Особое внимание глава Администрации Ростова-на-Дону уделил именно Центральному рынку. Многие туристы посещают Кафедральный собор, затем заходят на знаменитый рынок, а там - убогие постройки. Необходимо сделать так, чтобы рынок органично вписывался в центральную архитектуру, а не выделялся «серым» пятном.

Директор рынка Юрий Муковоз отметил, что впредь одежду на фасадах продавать не будут, а павильоны будут выглядеть надлежащим образом. Фото: пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону

Так, в результате недавней проверки в границах Центрального рынка было ликвидировано 20 (!) незаконных торговых точек. Всем продавцам, осуществляющим незаконную торговлю, предложили альтернативные места под продажу. Нескольких владельцев обязали снести павильоны, и они уже выполнили предписание.

- Действительно, слабое место у нас - это блок павильонов по улице Станиславского, - согласился генеральный директор ЗАО «Центральный рынок» Юрий Муковоз. - С понедельника приступаем к реорганизации этого места. Начнем демонтаж старых павильонов и приступим к строительству новых. Все согласительные мероприятия проведены. Остальную реконструкцию павильонов внутри рынков переносим на 2022 год.

Директор рынка отметил, что впредь одежду на фасадах продавать не будут, а павильоны будут выглядеть надлежащим образом.

- Нужно сделать качественно и красиво. Просто наведите порядок, и не будет к вам претензий, - пояснил Алексей Логвиненко. - И обратил внимание еще на одну проблему: на Центральном рынке стоят новые павильоны, а систему вентиляции не включают, потому что экономят. - Люди жалуются, что жарко, а рынку нет до этого дела.

Многие туристы посещают Кафедральный собор, затем заходят на знаменитый рынок. Фото: ГОПАЛО Ольга

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Говорили на совещании и о Нахичеванском, рынке. На обоих объектах прослеживаются схожие проблемы - плачевное состояние торговых павильонов и прилегающей территории, а также незаконная торговля.

- До сих пор на территории Центрального и Нахичеванского рынков работают незаконные ярмарки, о которых все прекрасно знают, - обратился к бизнесменам и подчиненным Алексей Логвиненко. - Это подобие «аксайских рынков», и каждый день там происходит грубое нарушение закона. Если незаконная торговля будет продолжаться и дальше, то нужно идти в суд.

О том, какая работа уже проведена, доложил председатель Комитета по охране культурного наследия Ростовской области Иван Грунский.

Особое внимание глава Администрации Ростова-на-Дону уделил именно Центральному рынку. Фото: ГОПАЛО Ольга

- Прилегающие к этим рынкам территории входят в зоны культурного наследия и охраняются государством, - озвучил Иван Владимирович. - При этом мы узнали, что на территории Нахичеванского рынка ведутся незаконные работы по капитальному ремонту. Если подтвердится, что ущерб объектам культурного наследия был нанесен, будем подавать заявление для возбуждения уголовного дела. Что касается района Центрального рынка, там также проведены мероприятия по демонтажу незаконно установленных на объектах культурного наследия рекламных объектов. В ближайшее время получим разрешение на внеплановую проверку с конкретными мероприятиями, в результате которых будут приняты меры административного воздействия. Если потребуется, через суд будем обязывать рынок навести порядок на прилегающей территории.

Кроме того, глава Администрации Ростова-на-Дону добавил, что необходимо продолжать работу и по следующему вопросу.

- Многие предприниматели работают по договорам десятилетней давности: платят копейки и не ухаживают за своим местом, - уверен Алексей Валентинович. - Только за пять месяцев благодаря слаженной работе администрации с неучтенной территории удалось получить 160 миллионов рублей дополнительного дохода в бюджет. Размер скрываемых налогов в результате незаконной торговли, оценивается в один миллиард рублей. И это колоссальные средства, которые не получает город.

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