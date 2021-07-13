Если ты в пекло, я - за водой: как пережить жару в Ростове, рассказывает врач

В июльское пекло жизненно важно соблюдать питьевой режим Фото: Иван МАКЕЕВ

Июльское пекло растеклось раскаленным тягучим битумом по ростовским улицам, выжигая с лица города тень, прохладу и малейший намек на спасительный дождь. А заодно отправляя в аут метеозависимых людей, заставляя скорые чаще разъезжать по городу за ростовчанами, которые не справились с тяжестью навалившейся духоты.

Синоптики обещают, что вторая половина июля не будет жаловать нас прохладой, и средняя температура по региону поднимется до +35-36 градусов, а на выходных по области ожидается и до +40. Чем опасна ростовская жара, и как пережить такую погоду, если с ней совсем не дружишь, «КП — Ростов-на-Дону» узнала у врача-невролога. Заодно покопались в статистике и нашли такие жаркие июли, что нынешнее лето — это еще цветочки.

ОСТОРОЖНО: ИНСУЛЬТ!

Летнее солнце, конечно, благотворно влияет на людей: в это время года мы более энергичны и активны, легче идут умственные процессы. На год вперед наедаемся свежими овощами и фруктами, и получаем дозу витаминов не только с грядки, но и от воздействия солнечных лучей. Лето также положительно влияет на сексуальную активность благодаря усилению выработки соответствующих гормонов. Об этом мы узнали у заведующего неврологическим отделением медицинского центра, кандидата медицинских наук Игоря Куцемелова. Врач рассказал, что многие болезни обостряются в летнюю жару.

- Летом увеличивается количество сердечно-сосудистых болезней. А температурный режим, в частности, – экстремальная жара, характерная для ростовского лета, усугубляет ситуацию. Повышаются риски появления ишемической болезни сердца, гипертонического криза, инфаркта и инсульта, - предупреждает специалист. - Во время экстремальной жары увеличивается вязкость крови, отсюда – большая вероятность возникновения тромбов.

«Я БЫ ВВЕЛ СИЕСТУ»

В жару дончане рискуют пострадать от теплового удара, который даже может привести к летальному исходу.

- Из-за жары у человека может нарушиться ритм сердца, резко упасть или подскочить давление. Мозговое кровообращение падает, потом кровь перестает поступать в мозг, начинаются судороги и все может закончиться летальным исходом, - говорит эксперт.

Игорь Куцемелов говорит, что ввел бы сиесту на Дону, будь это в его полномочиях. А пока в его силах дать рекомендации жителям Ростова как пережить жару без происшествий. Врач напоминает дончанам соблюдать питьевой режим, стараться не выходить на улицу в пик солнечной активности – с 11 утра и до 17 вечера, когда солнце особенно активно. Если такой возможности нет, то выбирать дорожки в тени и носить головной убор.

Если есть возможность, на улицу с 11 до 17 часов лучше не выходить и не подставляться активному солнцу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТЕРМОМЕТРЫ ПОКАЗАЛИ РЕКОРД

Кому удалось просидеть 7 июля 2020 года дома или в офисе под кондиционером, - крупно повезло. В тот день в Ростове-на-Дону температура воздуха поднялась до 40,2 градуса по Цельсию. Был побит рекорд за предыдущие 82 года. Прежде такая экстремальная жара в донской столице была зафиксирована летом 1938 года. Причем средняя температура в июле по данным многолетних метеонаблюдений составляет 29,2 градуса. Даже трудно поверить, когда уже ранним утром не спрятаться от жары. Но экватор лета — не синоним самого жаркого месяца.

Как рассказал в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» климатолог Александр Иошпа, раньше климатическую характеристику летнего сезона определяли по июлю. Сейчас произошел небольшой сдвиг, и теперь такой период высчитывают в начале августа — на него приходится пик жары.

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