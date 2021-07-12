Экс-тренер и шестеро игроков ФК "Черноморец" оказались под подпиской о невыезде после договорного матча с "Чайкой"

В России завершено расследование уголовного дела о договорном матче Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России завершено расследование первого в стране уголовного дела, которое возбудили по факту проведения договорного матча. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Игра прошла в мае 2019 года в Ростовской области в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги. Следователи выяснили, что один из бывших руководителей ФК "Чайка" сговорился с главным тренером команды «Черноморец». За уступку в предстоящем матче он, по версии правоохранителей, пообещал выплатить порядка 500 тысяч рублей.

Тренер «Черноморца» якобы обратился к шестерым своим игрокам и уговорил их отказаться от ведения спортивной борьбы. По мнению экспертов, во время игры футболисты попросту имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч. Игроки специально становились на неправильные позиции, чтобы противник мог практически свободно забивать мяч в ворота. В тот день игра окончилась со счетом 3:1.

- В рамках расследования уголовного дела были проанализированы заключения РФС, назначены необходимые судебные экспертизы, проведено более 150 допросов и очных ставок, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Также на территории семи регионов было проведено более 40 обысков и выемок документов. Следственные действия проведены в офисах футбольных клубов, а также по местам жительства игроков, руководителей спортивных команд и иных лиц, подозреваемых в причастности к противоправному деянию.

В настоящее время бывший тренер и шестеро игроков команды «Черноморец» находятся под подпиской о невыезде. Возбужденное уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.

- Расследование уголовного дела в отношении одного из бывших руководителей футбольного клуба «Чайка» продолжается, - отметила Ирина Волк.

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