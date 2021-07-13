Аномальная жара заставила РПЛ изменить время матчей предстоящего чемпионата

РПЛ перенесла футбольные матчи из-за аномальной жары Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

РПЛ приняла решение изменить время предстоящих матчей. Виной тому станет аномальная жара. Изменения коснутся четырех игр первого и второго тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

В первом туре, а именно, в пятницу, 23 июля, ФК "Ростов" сыграет с ФК "Динамо" не в 19:00, а на час позже. Также в воскресенье, 25 июля, изменится время матча "Крылья Советов" - "Ахмат", команды сыграют не в 17:30, а в 19:00.

Во втором туре 30 июля, в пятницу, матч "Крылья Советов" - "Спартак" был перенесен с 18:00 на 19:00. А в понедельник второго августа "Ахмат" и "Сочи" сыграют не в 19:00, а в 20:00.

Желающим посетить матчи болельщикам придется скорректировать свои планы.

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