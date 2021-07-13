«Черные» сертификаты, штрафы и «молодеющий» ковид: глава Роспортебнадзора Евгений Ковалев ответил на вопросы дончан

Жителей ждут новые проверки Фото: Александр БОЙКО

С каждым днем на Дону регистрируют все больше заболевших коронавирусом, смертность от ковида за год выросла на 733%. В регионе вновь усиливаются противоэпидемические меры, по возможности наращиваются темпы вакцинации от смертельного вируса. У дончан накопилась масса вопросов к руководителям, и сегодня были даны ответы на некоторые из них. Какой он — портрет среднего больного коронавирусом в июле — 2021, рассказал главный санитарный врач региона Евгений Ковалев на онлайн-брифинге. В «КП - Ростов-на-Дону» собрали ответы на главные вопросы жителей.

ВАКЦИНЫ ДОСТАТОЧНО

В Ростовской области на сегодняшний день вакцины от коронавируса хватает для того, чтобы проводить иммунизацию ежедневно, - заявил главный санитарный врач региона.

- Поставкой и распределением вакцины занимается федерация, на сегодня мы можем сказать, что вакцина в Ростовской области есть в необходимом количестве для того, чтобы проводить иммунизацию ежедневно, - подчеркнул Евгений Ковалев.

При этом главный санврач региона отметил, что ощущается некоторый дефицит «КовиВака». Ситуация связана с тем, что именно этим препаратом люди хотят прививаться в большинстве случаев.

- Но нужно отметить, что при назначении иммунизации только врач определяет необходимость прививки того или иного наименования вакцины. В небольшом количестве «КовиВак» на сегодня есть, - добавил Евгений Ковалев.

В отличие от прошлого года портрет типичного больного коронавирусом сильно помолодел Фото: Иван Макеев

О «ЧЕРНЫХ СЕРТИФИКАТАХ»

С усилением ограничительных мер и введением обязательной вакцинации для ряда категорий граждан, активизировалась торговля «черными сертификатами» от COVID-19.

- Моя позиция по этому следующая: каждый должен заниматься своим делом. Если кто-то позволяет себе выпускать «черные сертификаты», то этим должны заниматься правоохранительные органы. В той части, где при проверке мы можем усомниться в действительности выданного сертификата, то материалы обязаны по закону направлять в полицию. Если такие факты нами будут устанавливаться, мы, конечно же, это будем делать незамедлительно, - прокомментировал Евгений Ковалев.

- Выдача фальшивых сертификатов - медвежья услуга как для конкретного человека, так и для всех, кто его окружает, - подчеркнул глава управления Роспотребнадзора.

Ранее в правительстве области напомнили, что за фальшивые ковидные сертификаты могут оштрафовать или даже посадить в тюрьму.

- За изготовление поддельных документов, их предъявление и использование наказывают по уголовной статье, которая влечет штрафные санкции или арест до полугода. Но, если человек предъявит фиктивный сертификат на работе, а потом заразит других людей, применяться уже может и иная статья - «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Тогда нарушителю грозят крупный штраф, лишение свободы до 2 лет, а также принудительные работы. Все будет зависеть от последствий и различных нюансов, связанных с конкретной ситуацией, - сообщил глава управления информполитики донского правительства Сергей Тюрин.

В регионе растет количество заболевших за день Фото: ИВАНОВА Диана

В ПРОБАХ - 100% ИНДИЙСКИЙ

Главный санврач области отметил, что из всех отобранных в последние три недели проб у 100% заболевших коронавирусом выявили индийский штамм.

- Если раньше среди заболевших превалировал британский штамм, то с конца мая начали фиксировать индийский штамм, - прокомментировал Евгений Ковалев. - В последние три недели в 100% дорогостоящих проб (их берут у ограниченного количества пациентов - ред.), которые исследовали в двух ростовских университетах, подтвердили индийский штамм.

При этом 90% обследованных не выезжали за рубеж. Это свидетельствует о том, что индийский штамм уже широко распространен в популяции, - объяснил главный санитарный врач региона.

Также глава Роспотребнадзора отметил, что в последние две недели индийский штамм коронавируса выявляется среди отдельных прибывающих в аэропорт граждан Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Главный санитарный врач Дона рассказал, что делать, если обнулился сертификат о вакцинации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

УЖЕ ПОЧТИ 600 ШТРАФОВ

Далеко не все прибывающие из-за рубежа дончане спешат выполнять антиковидные требования и сдавать тест на коронавирус. Почти 600 материалов передано специалистами Роспотребнадзора для привлечения к ответственности нарушителей.

- Нами направлено около 600 материалов, чтобы люди были привлечены к ответственности при отказе от исследования или вовремя не предоставленной информации на портал Госуслуг. Ответственность предусматривает Кодекс об административных правонарушениях, а решение принимает суд, - прокомментировал глава донского Роспотребнадзора.

Главный санитарный врач региона напомнил, что по возвращении домой из-за рубежа граждане обязаны сдать тест на коронавирус и передать его результаты на портал Госуслуг. От этой процедуры освобождаются те, кто еще до вылета из России успел получить оба компонента вакцины от ковида.

Вернувшись из-за рубежа дончанам необходимо сдать тест на коронавирус, иначе придется заплатить штраф. Фото: Фото: Алиса ТИТКО

КОВИД ПОМОЛОДЕЛ

Обрисовал главный санврач региона и портрет типичного больного COVID-19 в Ростовской области в июле — 2021. Средний пациент явно помолодел: на прошлой неделе почти 60% заболевших оказались людьми в возрасте от 18 до 39 лет. При этом пожилые люди все равно остаются под угрозой - в этой группе от инфекции умирают намного чаще.

- Летом прошлого года мы видели единичные случаи заболевания молодых людей и практически крайне редкие случаи заболевания среди детей. Больше всего болели люди старше 65 лет. Однако сегодня ковид резко помолодел. На прошлой неделе максимум заболевших - почти 37% - приходится на возраст от 30 до 49 лет. Следующим пунктом идут лица от 18 до 29 лет на них приходится немногим более 20%. Таким образом, мы видим, что группа от 18 до 39 лет значительно превышает половину, 60% почти, - рассказал Евгений Ковалев.

Эксперт добавил, что по летальным исходам среди инфицированных основной остается категория людей старшего возраста. При этом в большинстве случаев люди заражаются в семьях - там, где никто не носит маски и не соблюдает дистанцию длительное время.

- Также часто коронавирус выявляют у работников, которые по роду деятельности имеют большое количество контактов. Болеют водители, преподаватели, медицинские и торговые работники, - сообщил глава управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

Глава донского Роспотребнадзора Евгений Ковалев ответил на вопросы, которые озвучил начальник управления информационной политики донского правительства Сергей Тюрин. Фото: скриншот онлайн-брифинга

А САМИ-ТО ПРИВИЛИСЬ?

Журналисты не могли не спросить, какими темпами идет вакцинация в рядах самого ведомства. Как сообщил Евгений Ковалев, на сегодня в управлении Роспотребнадзора Ростовской области от общей численности сотрудников (немногим более 400 человек в Ростовской области) привито почти 50%.

- При этом, если учитывать число сотрудников, которые перенесли заболевание, и у них еще не прошло полгода, то охват иммунизации составляет 69,3%, - прокомментировал руководитель.

Также главный санитарный врач Дона рассказал личную историю заболевания коронавирусом и вакцинации.

- У меня клинического течения болезни не было, болезнь протекала бессимптомно в октябре прошлого года. На сегодня я уже завершил двукратный курс иммунизации, - рассказал глава донского Роспотребнадзора.

В свою очередь начальник управления информационной политики Сергей Тюрин сообщил о количестве вакцинированных в правительстве Ростовской области.

- У нас работает немногим более 400 человек. По данным на 12 июля 57,7% человек уже вакцинировано, а с учетом имеющих антитела — уже более 80%.

Сами сотрудники Роспотребнадзора в регионе привиты почти на половину Фото: Иван МАКЕЕВ

ПРИВИТЫЕ ТОЖЕ БОЛЕЮТ

В каждом правиле есть исключения, и в регионе уже зарегистрировали случаи заболевания коронавирусом после вакцинации.

- На Дону, как в других субъектах России есть заболевшие после вакцинации. Более половины от этого числа - люди привитые одним компонентом. Есть и те, у кого вирус выявили после двух компонентов, но это совсем небольшая часть, если брать в целом от общего числа заболевших, - сообщил Евгений Ковалев.

Он также подчеркнул, что успевшие привиться перенесли COVID-19 в легкой или средне-тяжелой форме, эти люди не требовали госпитализации.

- Еще раз хочу подчеркнуть, что вакцинация - действенный способ защиты от неблагоприятного исхода заболевания. Риск заразиться вирусом, конечно же, остается, но он в десятки раз ниже, чем у человека непривитого. Важно, особенно в первый период после вакцинации, строго соблюдать меры по предупреждению болезни, чтобы был период для выработки иммунитета, - порекомендовал жителям Дона Евгений Ковалев.

В Роспотребнадзоре региона утверждают, что вакцины в Ростовской области сейчас хватает

ЕСЛИ «ОБНУЛИЛИ» СЕРТИФИКАТ

Также главный санврач Ростовской области рассказал, что делать привитым жителям региона, если у них аннулировали сертификат после повторного заражения COVID-19 — такие жалобы уже поступали от дончан.

- Вы видите, насколько большая нагрузка на единый портал госуслуг по тем или иным основаниям. Иногда бывают какие-то сбои. В этой связи те вопросы, которые связаны с эксплуатацией либо с какими-либо изменениями данных, если вы считаете, что они не обосновано были внесены, необходимо связываться с технической поддержкой портала. Четкая связь налажена, нужно задавать вопросы оператору, - прокомментировал Евгений Ковалев.

ГРЯДУТ НОВЫЕ ПРОВЕРКИ

Не дает покоя ситуация с ограничением массовых мероприятий — и тем, кто на них хотел попасть, и тем, кто за тотальный их запрет. Уже известно, что Роспотребнадзор в Ростовской области планирует провести рейды по соблюдению санитарных норм в местах проведения таких мероприятий. Причиной послужили проведение концерта исполнительницы Zivert на закрытой площадке и фестиваль красок на Соленом озере под Батайском, где отмечено нарушение антиковидных норм.

После концерта и фестиваля красок, где были нарушены антиковидные меры, в регионе пройдут проверки Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Конструкция проведения противоэпидемических мероприятий включает два компонента: федеральный, который осуществляют территориальные органы Роспотребнадзора, и субъектовый. Проведение массовых мероприятий в Ростовской области регулируется постановлением правительства региона № 272, перечень лиц, осуществляющих контроль за его исполнением, утвержден губернатором. Наверное, они это все отслеживают, - прокомментировал главный санитарный врач Дона.

Евгений Ковалев сообщил, что в Роспотребнадзоре узнали об этих мероприятиях из Сети, и заявил, что ведомство проведет рейды, в том числе на пляжах. Концерт, о котором идет речь, прошел в Ростове 8 июля, а праздник на Соленом озере — 10 июля. Пользователей в соцсетях возмутило игнорирование людьми санитарных норм — отсутствие у большинства масок на лице и несоблюдение социальной дистанции.

Главный санитарный врач региона напомнил, что массовым мероприятием можно считать сбор от 50 человек, но во время пандемии лучше избегать всяческого скопления людей.

- Принято решение о запрете всех массовых мероприятий. Я считаю, что его нужно выполнять, - говорит Евгений Ковалев. - Можно рассадить или расставить людей на расстоянии, но все равно возникает цепочка передачи вируса. Сейчас мы должны минимизировать скопление людей.

Руководитель сообщил о ранее проведенных вместе с правоохранительными органами рейдах по бассейнам в гостиницах. По фактам всех нарушений переданы материалы в суд.

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