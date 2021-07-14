Прививка от коронавируса № 2: Как поставить вторую часть вакцины «Спутник V» в Ростове

Как поставить вторую часть вакцины «Спутник V» в Ростове. Фото: КАКАСЬЕВА Александра.

В Ростове уже около месяца работает круглосуточный пункт вакцинации от вируса COVID-19. При этом прививку можно сделать там в любое время суток. Поставить ее в удобное время можно в горбольнице № 20, что на Западном. Нужный кабинет не пройдешь: указатели приведут, куда надо.

Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» одной из первых сделала там первый укол. И вот настало время очередного визита. Рассказываем, как все прошло на этот раз.

ПУНКТ НИКУДА НЕ ПЕРЕЕЗЖАЛ

- В социальных сетях жители города обсуждали, что пункт круглосуточной вакцинации в городской больнице № 20 переехал в другое здание. Однако это не так: он по-прежнему находится около приемного отделения, и по территории медучреждения к нему ведут указатели.

Пункт вакцинации здания не менял, дорогу подскажут указатели. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

После первой вакцинации мне выдали памятку, в которой были указаны дата первого укола и время, к которому нужно подойти на второй. Уже на месте я узнала, что это примерные цифры, которые медики указывают, чтобы избежать толпы. Но ее здесь и так не было. Кстати, за 21 день ожидания чего только не наслушалась: мол, и очереди километровые, и вакцины нет, а когда будут неизвестно... Но на практике все оказалось иначе.

Если первый укол я делала поздним вечером, и тогда в коридоре было всего несколько человек, то вторую прививку мне поставили днем. Скажу честно: людей было гораздо больше, но даже при этом на все про все ушло буквально 10 минут.

В 15:10, ровно за 20 минут до назначенного времени, я уже стояла возле знакомой таблички «Пункт вакцинации». Теперь перед зданием сидит охранник: он же сможет подсказать, куда пройти.

На входе встречает охранник. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

КОГДА ЛУЧШЕ ПРИХОДИТЬ

- Как и в первый раз подошла к стойке регистрации. Днем там сидят два медика, которые заполняют бумаги. Приятная девушка в розовом халате занялась моими документами и рассказала, что пункт круглосуточный и конкретного времени нет. Но есть часы, когда тут спокойнее, и можно сделать прививку без столпотворения и большой очереди.

Для тех, кто собирается получить первый компонент вакцины, медики рекомендуют приходить либо с трех до пяти часов дня, либо уже ночью, после 24:00. Те, у кого вакцина повторная, могут приходить с 8 утра до 8 вечера, потому что сам процесс занимает гораздо меньше времени.

Прямо передо мной бланк заполняла очень пожилая бабушка, на вид ей около 90 лет. Седовласая красавица внимательно читала все через большую черную лупу.

На повторную прививку ростовчан ждут весь день, а чтобы долго не ждать первого компонента, лучше прийти во второй половине дня или после полуночи. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

- Смелая, - подумала я. - В таком почтенном возрасте, а прививок не боится.

Там я простояла буквально пару минут, когда подошла, очередь мне выдали только один бланк, хотя месяц назад их было больше. На раз-два все заполнила и через пару минут сидела в кабинете у терапевта.

РАЗ И ГОТОВО

- Здесь тоже уже знакомые манипуляции - проверка кислорода, давление и температура. И вот врач просит заполнить данные в заветном сертификате. Я прилежно вывожу каждую прописную букву, чтобы обложка долгожданного документа выглядела симпатично.

За прививками приходят жители самого разного возраста. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Молодой терапевт направил меня в третий кабинет. Те, кто делал прививку впервые, ждали очереди возле первого. Врач отдал мои документы медсестре, та попросила сесть на кушетку и расслабиться.

- Вы же повторно, - успокаивала женщина мягким голосом.

Пару секунд, и все: теперь я официально провакцинирована. Медик торжественно передала заветный сертификат со словами «Не болейте!». Его электронная версия придет в личный кабинет на сайте Госуслуги в течение нескольких дней. Что ж, подождать осталось совсем не долго.

Сертификат о вакцинации отдают сразу после введения второго компонента вакцины. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

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