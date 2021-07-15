«Поймал – отпусти!»: донские рыбаки определили лучший улов - 2021

Фестиваль собрал 30 рыбаков из Ростовской области. Фото: МЕРКУЛОВА Ксения

В станице Кутейниковской на реке Большая Куберле прошел фестиваль для любителей поудить. В нем приняли участие почти три десятка рыбаков со всей области. Река, к слову, мелководная, поэтому иногда рыбу в этом месте сложно поймать даже профессионалу. А в жару задача усложняется в разы, особенно если речь идет о щуке.

КАКАЯ РЫБА - ШТРАФ?

Сам фестиваль начался в пять утра после жеребьевки участников. Место для ловли рыбаки выбирали на свое усмотрение. За четыре с половиной часа каждому участнику предстояло выловить 20 рыбешек - щуку и окуня. Фишка состязания в том, что побеждает не тот, кто больше поймал, а тот, у кого тяжелее улов. А так интерес у рыболовов исключительно спортивный, то на соревнованиях действует правило «Поймал – отпусти». И если рыбак нарушает его во время фестиваля, то это обязательно скажется на его положении в турнирной таблице.

- Пойманную рыбу можно хранить до взвешивания только в емкостях с водой или мягких садках. А после взвешивания рыба отпускается обратно в водоем. Если так случилось, что одна из рыб мертва, то участнику выписывают штраф - минус 300 граммов с общего веса, - рассказывает правила идейный вдохновитель и по совместительству организатор фестиваля Александр Колючий.

Несколько лет назад Александр создал рыбацкое сообщество - группу в соцсети. В ней парень рассказывает все самое полезное о рыбалке. С недавних пор со своими единомышленниками стал организовывать и рыбацкие турниры. Их цель - общение и обмен опытом. Рыбаки съезжаются из Ростова-на-Дону, Батайска, Новошахтинска, Таганрога, Волгодонска и Новочеркасска.

Большая Куберле - мелкая речка, рыбачить здесь непросто. Фото: МЕРКУЛОВА Ксения

РЫБАЛКА ЗАМЕНИТ СВИДАНИЕ

Если думаете, что в фестивале участвуют только мужчины, - ошибаетесь: есть здесь и рыбачки. Одна из таких - Анастасия Злоказова - пришла испытать свои силы вместе с мужем. Девушке не впервой соревноваться за звание лучшего рыбака. А на счету столько кубков и медалей призера рыболовных турниров, что многие мужчины-рыболовы позавидуют.

- Для меня рыбалка - отдых, способ отвлечься от домашней рутины и провести время с мужем. Ведь дома-то что? Все время суета, работа, - говорит рыбачка.

Соревновались не в количестве пойманной рыбы, а в общей массе улова. Фото: МЕРКУЛОВА Ксения

В итоге большинство рыбаков смогли поймать только окуня. Были счастливчики, которым удалось выловить и щуку, только та оказалась слишком мелкой и ничем по весу выделялась среди обычной рыбешки. Одному заядлому рыбаку удалось даже поймать 60 рыб, но несмотря на количество, в весе улова он все же не стал первым.

Победу же одержал таганрожец Денис Барков: вес пойманной рыбы - ровно два килограмма. Денис рассказал: победа - дело сноровки и везения. Правда, есть и свои фишки. Поскольку место фестиваля было известно заранее, каждый мог приехать на реку, потренироваться и приглядеть себе местечко. Но все же главный ключ к победе - большой рыболовный стаж.

Улов победителя весил ровно 2 килограмма. Фото: МЕРКУЛОВА Ксения

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