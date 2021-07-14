Внимание, снимают: где в Ростовской области будут работать новые камеры фиксации нарушений ПДД

Дополнительные комплексы видеофиксации будут следить за участками, где идет ремонт дорог. Фото: страница Центра безопасности дорожного движения в "Инстаграме"

Сезон отпусков — потенциально опасное время для участников дорожного движения. На дорогах Ростовской области появляется много транзитного транспорта — отпускники едут на курорты. Растет количество ДТП из-за того, что многие водители спешат на море или в горы и отказывают себе во сне и отдыхе, а также из-за превышения скорости на магистралях. Как в регионе пытаются повлиять на ситуацию и уменьшить число ДТП на донских дорогах? В «КП — Ростов-на-Дону» узнали у Центра безопасности дорожного движения.

ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Чтобы сократить количество аварий, в регионе на потенциально опасных участках дорог, где проводятся дорожные работы, могут использоваться комплексы автоматической видеофиксации нарушений ПДД для контроля скоростного режима. Решение об установке камер принимается в министерстве транспорта региона и Центром безопасности дорожного движения для сокращения количества аварий в местах проведения дорожных работ во время высокой транспортной нагрузки на магистрали, в сезон отпусков. Об этом Центр безопасности сообщает на своей странице в «Инстаграме».

– Главная задача установки комплексов – обеспечение безопасности условий труда занятых при ремонте дорог, а также создание условий для безопасного и непрерывного движения транспорта, – отметила директор центра безопасности дорожного движения Татьяна Русанова. – Как правило, причинами аварийности в местах проведения дорожных работ является игнорирование водителями временных дорожных знаков и разметки, несоблюдение скоростного режима, пренебрежение элементарными правилами безопасности.

Речь идет об усилении безопасности на участках ремонта дорог, где уже установлены временные дорожные знаки, ограждения и выполнена временная разметка.

Водителей просят быть внимательными и крайне осторожными на дорогах. Фото: сайт правительства Ростовской области

ГДЕ МОГУТ СНИМАТЬ

Напомним, что административный регламент ГИБДД позволяет устанавливать камеры фиксации нарушений правил дорожного движения в местах установки временных дорожных знаков ограничения скорости (на желтом фоне). В ГИБДД региона определены шесть таких мест.

− 176 км автодороги «Ростов-на-Дону - Ставрополь»;

− 1090 км федеральной трассы М-4 «ДОН»;

− 70 км автодороги «Ростов-на-Дону - Семикаракорск - Волгодонск»;

− 1 км. автодороги «Дубовское - Волгодонск»;

− 1008 км федеральной трассы М-4 «ДОН»;

− 930 км федеральной трассы М-4 «ДОН».

Отметим, что за июнь комплексы фиксации направили в Центр безопасности дорожного движения 15694 фотофакта, где есть признки нарушений ПДД.

Всего в Ростовской области в начале июля с помощью автоматических стационарных и мобильных камер фиксации вынесено уже почти 1,5 миллиона постановлений по делам об административных нарушений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 34,9% больше.

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