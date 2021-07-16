Мать заставляла малолетних дочек сниматься в откровенных видео за деньги

Видео она снимала для старого знакомого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шокирующая история произошла в одном из районов Ростовской области. Маму двух дочек заподозрили в том, что та снимала и продавала откровенные видео со своими детьми. «КП-Ростов-на-Дону» узнала подробности произошедшего, которое стало бы кошмаром для любого нормального родителя.

И ПОДРОСТКА, И ДОШКОЛЕНКА - В КАДР

События, от которых у некоторых волосы зашевелятся на голове, произошли в этом году. Дело было в марте. Со стороны семья казалась вполне обычной, внимание соседей не привлекала. 27-летняя мама воспитывала двух девочек - подростка и шестилетнюю малышку. Сама она нигде не работала, жили бедно.

Каким-то образом женщина получила сомнительное предложение от старого знакомого, «друга семьи» - 61-летнего ростовчанина. Лет 10 назад их связывали весьма теплые отношения. Состоятельный мужчина уже оказывал ей материальную помощь, а теперь предложил «подработку». Нужно было немного свободного времени и мобильный телефон с интернетом. Звучит как одно из тысяч объявлений об онлайн-курсах по освоению интернет-профессий. Но здесь честным трудом и не пахло...

- Давний приятель заказал у женщины видео с ее детьми в главной роли. Сначала она согласилась снять на мобильный порнографический ролик с действиями сексуального характера с участием старшей дочери-подростка, - рассказал «КП — Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах. - А потом очередь дошла и до младшей, шестилетней девочки.

Старый знакомый даже заказывал конкретные сценарии для видео Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СНИМАЛА ПО СЦЕНАРИЮ

На первом видео со старшей дочкой работа подпольной порностудии не прекратилась. Мужчина пенсионного возраста захотел продолжения. Но уже сам придумывал, что хочет видеть в следующем ролике, и присылал матери сценарии. Женщина заставила младшую дочь выполнять на камеру его требования. После отправляла видео заказчику, а тот перечислял ей оплату.

Но развратный бизнес наладить не удалось. На след заказчика и исполнителя вышли правоохранительные органы. 27-летняя мать и ее 61-летний приятель арестованы: он - как организатор, она - как исполнитель. Возбуждено уголовное дело по статье «Действия сексуального характера с участием малолетней». Им грозит до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос о лишении женщины, снимавшей порнографию со своими малолетними дочерями в главной роли, родительских прав.

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