Донские депутаты помогут муниципалитетам получить президентские гранты на проекты в сфере культуры

Депутаты помогут донским муниципалитетам в получении президентских грантов на проекты в сфере культуры. Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице депутаты Законодательного Собрания Ростовской области за круглым столом в режиме видеоконференции обсудили возможность получения домами культуры, музеями, библиотеками и театрами президентских грантов на развитие проектов культуры.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

Отметим, что в середине мая этого года Президент Владимир Путин подписал указ «О создании президентского фонда культурных инициатив».

Задача нового фонда - поддержка проектов в сфере культуры, искусства и творческих индустрий, которые реализуют некоммерческие организации, а также коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Учредителем фонда стал фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества. Фонд должен проводить конкурсы и по итогам предоставлять президентские гранты на реализацию проектов. В 2021 году новый фонд получил 3,5 млрд рублей. Отбор конкурсных проектов стартовал 1 июля.

Как сообщила модератор круглого стола, Председатель комитета донского парламента по образованию, науке, культуре и информационной политике, депутат Светлана Мананкина, донские дома культуры, музеи, библиотеки, театры, если они учреждены муниципалитетом или с муниципальным участием, также могут заявляться на этот конкурс, чтобы получить средства на реализацию своих проектов.

- Иными словами, можно привлечь дополнительные средства в одну из самых важных сфер жизни. И нам бы очень хотелось, чтобы наши муниципалитеты этой возможностью воспользовались. Время еще есть – заявки принимаются до 30 июля. Итоги будут подведены до 15 сентября, - сказала Светлана Мананкина.

МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОМОЩЬ

Также парламентарий подчеркнула, что помощь муниципалам в этом новом деле по формированию заявок и последовательности дальнейших действий могут оказать депутаты. Причем только этим помощь не ограничивается.

Светлана Манакина заявила также, что Председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко поддержал предложение, согласно которому одним из направлений целевого использования депутатских средств, выделенных на исполнение наказов избирателей, становится софинансирование муниципальных проектов для получения грантов по линии президентского фонда культурных инициатив.

«НОВЫЙ ФОНД – ХОРОШИЙ ИНУСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ»

Еще один участник обсуждения, Председатель комитета Законодательного Собрания по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике, депутат Екатерина Стенякина уверена, что инициатива Президента - прекрасная возможность получить дополнительные средства для реализации проектов в сфере культуры.

- Как председатель молодежного комитета донского парламента считаю, что новый фонд – хороший инструмент для поддержки талантливой молодежи, творческих коллективов, интересных проектов, связанных с самобытной донской культурой. Со своей стороны я готова оказать нашим муниципалитетам любую поддержку по формированию и продвижению их инициатив, - прокомментировала Екатерина Стенякина.

Муниципалитеты, которые будут подавать заявки на участие в гранте, также могут рассчитывать на помощь на федеральном уровне.

Так, депутат Госдумы от Ростовской области Александр Шолохов заявил, что готов продвигать проекты донских муниципалов на федеральный уровень, пользуясь своим статусом первого заместителя председателя думского комитета по культуре.

«КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что на Дону стартовал второй этап архитектурного конкурса по разработке модульных домов культуры.

Как заявил ранее Александр Шолохов, вопрос необходимости строительства ДК остро стоит во всей стране, и в Ростовской области в том числе существует такая проблема. Особенно остро в ДК нуждаются сельские территории. Для того, чтобы определить, как будут выглядеть будущие центры притяжения детей, молодежи и взрослого населения, и был открыт архитектурный конкурс.

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