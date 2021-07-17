В Ростовской области определили лучших врачей года

В регионе поздравили лучших медиков Дона. Фото: правительство РО

В донском регионе определили победителя конкурса "Лучший врач года". Губернатор Ростовской области Василий Голубев уже подписал распоряжение о вручении премий победителям. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Премии получат девять донских медиков, ставших призерами в трех следующих номинациях: «Лучший сельский врач», «Лучший руководитель медицинского учреждения» и «Лучший молодой специалист».

- Это медики больниц Сальского, Целинского, Егорлыкского, Зимовниковского, Радионово-Несветайского, Усть-Донецкого, Тарасовского, Милютинского районов и Ростова-на-Дону, - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что главной целью конкурса было повышение престижа профессии врача, ее значимости, а также поддержка талантливых молодых кадров.

Эта премия была утверждена еще в 2011 году сотрудникам областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения. Награды вручаются уже в десятый раз.

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