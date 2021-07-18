«Мисс Россия» раскрыла секрет красивого загара

Звезда знает, как обратить солнце любой активности себе на руку и получить красивую бронзовую кожу. Фото: страница героя публикации в "Инстаграме"

«Мисс Россия» из Ростовской области Татьяна Котова не упускает возможности насладиться летним отдыхом и всегда поражает поклонников красивым загаром. Как похвастать перед подругами бронзовой кожей, а не красными ожогами — звезда раскрыла секрет для подписчиков своей страницы в «Инстаграме».

- Когда хочешь красивый шоколадный загар, а не румянец креветочки, надо знать один секрет?Какой? Всё просто, важно следить за УФ — индексом, - пишет Мисс-Россия. - Когда я вижу 2-3 - это значит, что скорее всего, даже не сгоришь, как не старайся. Можно валяться долго и не переживать. 8, 9, 10, - очень высоко и уже не стоит находиться на солнце долго и без защиты.

Эти правила безопасного загара применимы для нашей страны, - считает звезда. Но есть на карте мира курорты, где бывает еще жарче. Правда, и в столице России сейчас можно сильно обгореть — такая уж погода.

- Самые высокие цифры 11-13 я видела только на островах и океанах, и часто обгорала, - делится известная модель. - Но именно при высоком значении УФ можно обгореть и в тени, а потом удивляться как же так? Высоким он может быть не только на юге, но даже в Москве. Например сейчас целых 6 - можно загореть, но если с кремом, то скорее всего загар будет удачным, а не красный, как у дачника?

Теперь Татьяна Котова призывает подписчиков при выходе из дома проверять не только температуру воздуха, но и значение УФ-индекса, которое можно найти в любом приложении о погоде, и наносить солнцезащитный крем 30-50 spf для защиты желательно при любой погоде.

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