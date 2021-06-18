«Маняще лежишь, Татьяна»: обладательница титула «Мисс Россия» рассказала о сказочных желаниях

Татьяна Котова в очередной раз продемонстрировала идеальное тело. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"
Обладательница титула «Мисс Россия», модель, певица, очаровательная блондинка Татьяна Котова обновила свой профиль в «Инстаграме». Девушка выложила фото, на котором она нежится в постели. А под снимком она написала пост, в котором призналась в большой усталости.
- Хочу, как в диснеевских мультиках, чтобы утром меня одевали и причесывали птички, ибо сил моих больше нет, - прокомментировала кадр Татьяна Котова.
Подписчики вмиг отреагировали на обновление профиля лайками и комплиментами.
- Маняще лежишь, Татьяна, - написал один из фолловеров.
- Вы прекрасны, утро начал с вашего «Инстаграма», - признался второй.
- Ты – самая настоящая диснеевская принцесса, - отметил третий.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что Татьяна Котова выразила сочувствие людям с комплексами.
А также Татьяна объяснила, почему не обижается на негативные комментарии, которые нет-нет да и всплывут под ее постами в «Инстаграм».
- Почему я не реагирую на злые комментарии и некрасивые высказывания хейтеров? Все просто! Негативная реакция других людей - это не наша проблема, - написала в «Инстаграм» Татьяна. - Надо сохранять уверенность даже при плохой игре других людей. Даже когда другие пытаются победить нас! Быть самим собой, даже в моменты, когда другие говорят плохо.
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