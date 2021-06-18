«Маняще лежишь, Татьяна»: обладательница титула «Мисс Россия» рассказала о сказочных желаниях

Татьяна Котова в очередной раз продемонстрировала идеальное тело. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"

Обладательница титула «Мисс Россия», модель, певица, очаровательная блондинка Татьяна Котова обновила свой профиль в «Инстаграме». Девушка выложила фото, на котором она нежится в постели. А под снимком она написала пост, в котором призналась в большой усталости.

- Хочу, как в диснеевских мультиках, чтобы утром меня одевали и причесывали птички, ибо сил моих больше нет, - прокомментировала кадр Татьяна Котова.

Подписчики вмиг отреагировали на обновление профиля лайками и комплиментами.

- Маняще лежишь, Татьяна, - написал один из фолловеров.

- Вы прекрасны, утро начал с вашего «Инстаграма», - признался второй.

- Ты – самая настоящая диснеевская принцесса, - отметил третий.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что Татьяна Котова выразила сочувствие людям с комплексами.

А также Татьяна объяснила, почему не обижается на негативные комментарии, которые нет-нет да и всплывут под ее постами в «Инстаграм».

- Почему я не реагирую на злые комментарии и некрасивые высказывания хейтеров? Все просто! Негативная реакция других людей - это не наша проблема, - написала в «Инстаграм» Татьяна. - Надо сохранять уверенность даже при плохой игре других людей. Даже когда другие пытаются победить нас! Быть самим собой, даже в моменты, когда другие говорят плохо.

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