В донской столице открылся центр по охране репродуктивного здоровья подростков

В Ростове открылся центр по охране репродуктивного здоровья подростков. Фото: администрация Ростова

В донской столице в Детской городской больнице № 1 открылся Центр по охране репродуктивного здоровья подростков. Об сообщил в своем аккаунте в соцсети Инстаграм глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Здесь подростки смогут обследовать свой организм у таких специалистов, как - акушер-гинеколог, уролог-андролог, эндокринолог и маммолог. В случае необходимости в медицинском учреждении школьникам окажут и психологическую помощь.

- На всех этапах обследования ребенка будет сопровождать социальный работник. Также врачи Центра планируют организацию обучающих программ, скринингов в школах нашего города, - написал Логвиненко.

При помощи этого центра теперь можно будет вовремя диагностировать у подростков заболевания репродуктивной сферы, а также школьники смогут просто профилактически пройти осмотры и сформировать новую культуру отношения к своему здоровью среди ребят.

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