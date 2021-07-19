Погода в Ростове-на-Дону на 19 июля 2021: палящее солнце заставит ростовчан изнывать от жары

Немыслимая жара заставит мучиться ростовчан Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 19 июля 2021 - прогноз донских синоптиков. Рассказываем, что ждет жителей в начале недели.

Температура составит плюс 37-38 градусов. Погода весь день будет стоять ясная и невероятно жаркая. Ветер преимущественно будет дуть с востока со скоростью - 2-3 метра в секунду. Временами порывы могут достигать 6-7 метров в секунду. Метеорологи также предупреждают местных жителей и о высокой пожароопасности, которая будет по-прежнему сохраняться в некоторых районах донского края из-за аномальной жары.

В большинстве городов и районов Ростовской области также будет стоять невыносимая жара. Порывы ветра будут достигать лишь 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется до плюс 35-37 градусов, по северу и востоку - до плюс 36 градусов.

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